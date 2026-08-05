La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, protagonizó la mañana del 4 de agosto un tenso enfrentamiento verbal con vecinos del pueblo joven Casa Huertas durante una protesta contra una obra municipal. El incidente, registrado en video y difundido por redes sociales, mostró a la autoridad en medio de una discusión que escaló a insultos y empujones ante el reclamo ciudadano por la presunta eliminación de áreas verdes.

Durante el altercado, se registraron frases agresivas y gestos provocadores por parte de los funcionarios públicos que acompañaban a la autoridad.

El gerente municipal, Armando Paniccia Donayre, fue cuestionado por lanzar besos y guiñar el ojo a los manifestantes en tono de burla. Ante esta escalada de agresiones verbales, Loayza respondió a los gritos de los residentes con fuertes expresiones mientras personal de Serenazgo la alejó de los manifestantes.

Cintia Loayza y Antonio Paniccia protagonizaron incidentes y propinaron insultos contra protesta. (Captura: Wayka)

Cintia Loayza y Antonio Paniccia protagonizaron incidentes y propinaron insultos contra protesta. (Captura: Wayka)

Cintia Loayza y Antonio Paniccia protagonizaron incidentes y propinaron insultos contra protesta. (Captura: Wayka)

Este conflicto se origina por la ejecución de un proyecto de infraestructura vial valorizado en aproximadamente seis millones de soles. Los residentes de Casa Huertas en Surquillo denuncian que la municipalidad no realizó un proceso de socialización adecuado y que el diseño de la obra prioriza el tránsito vehicular sobre los jardines que ellos han mantenido por décadas.

En su defensa, Cintia Loayza sostuvo que el proyecto ha sido replanteado para evitar la tala de árboles o el retiro de bermas laterales. La autoridad aseguró que la obra busca mejorar la transitabilidad en una zona de infraestructura compleja y calificó las protestas como acciones con trasfondo político.

Los vecinos, organizados en un equipo técnico, presentaron cerca de 30 observaciones al expediente de la obra que no habrían sido respondidas por la comuna. Ante la falta de diálogo, los ciudadanos interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial, la cual ya fue admitida a trámite, con el fin de proteger el medio ambiente de su jurisdicción.

Protestas en Surquillo y críticas contra Cintia Loayza

El proyecto en Surquillo que defiende la alcaldesa Cintia Loayza consiste en el mejoramiento integral de pistas y veredas mediante el uso de material de concreto en diversas calles de Casa Huertas.

La intervención contempla la ampliación de la vía vehicular, lo cual, según el diseño inicial, requería el uso de espacios ocupados actualmente por áreas verdes y bermas.

Actualmente, la obra permanece paralizada debido a la resistencia de la población y a los cuestionamientos sobre la transparencia del financiamiento. Mientras las autoridades insisten en la necesidad técnica de los trabajos por riesgos de desastres, los contribuyentes demandan soluciones que no sacrifiquen la sostenibilidad ambiental del barrio.