Cintia Loayza protagonizó un choque verbal con vecinos de Surquillo. (Buenos Días Perú)
Cintia Loayza protagonizó un choque verbal con vecinos de Surquillo. (Buenos Días Perú)
Por Redacción EC

La alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza, protagonizó la mañana del 4 de agosto un tenso enfrentamiento verbal con vecinos del pueblo joven Casa Huertas durante una protesta contra una obra municipal. El incidente, registrado en video y difundido por redes sociales, mostró a la autoridad en medio de una discusión que escaló a insultos y empujones ante el reclamo ciudadano por la presunta eliminación de áreas verdes.

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