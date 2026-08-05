Este jueves 6 de agosto de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará en un tramo de la avenida Arequipa el llamado Plan Piloto de carril bidireccional que dará una vía exclusiva para el Corredor Azul. Un proyecto que promete beneficiar a miles de usuarios de este servicio, pero que trae algunas interrogantes respecto a su eficiencia. Expertos en tránsito y movilidad analizaron la medida.

¿En qué beneficiará el carril bidireccional al transporte?

El tramo que abarca este carril de es 1.5 kilómetros, el cual irá desde la avenida 9 de diciembre (Paseo Colón) hasta el jirón Emilio Fernández , el mismo que aspira a beneficiar a más de 70 mil usuarios. Este plan tiene la intención de evaluar el funcionamiento del piloto para luego ampliarlo al resto de la avenida Arequipa. De acuerdo a aplicativos como Waze, el tramo del piloto demora unos 18 minutos en ser recorrido.

El sentido de la vía que será intervenido es el que va de desde Miraflores hacia el Centro de Lima, mientras que el otro sentido, es decir, el que va desde el Centro de Lima hacia Miraflores, será para los autos particulares, taxis, etc. y cuyo horario de funcionamiento será desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

Estos son los objetivos del pilioto del carril bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa. (Foto: ATU)

De acuerdo a Daniel Gonzáles, vocero de ATU , “este piloto nos va a demostrar si, efectivamente, este carril bidireccional que estamos aplicando en este tramo inicial nos dará resultados positivos (...) esto lo vamos a extender en todo el eje de la avenida Arequipa. El objetivo es poder llegar hasta la avenida José Pardo en Miraflores como principal tramo del corredor azul”.

Por ello, los carros que van desde Miraflores hasta Centro de Lima, cuando lleguen al jirón Emilio Fernández, tendrán que desviar su recorrido por la avenida Petit Thouars . Asimismo, también en dicho tramo se modificará la ubicación de la ciclovía de la avenida Arequipa. Todo esto en un plazo de 30 días, pero de ser necesario, podría ampliarse de 2 o 3 meses más.

Algunos de los objetivos de este plan piloto como de las siguientes fases es acortar los tiempos de viaje en los buses del Corredor Azul debido a los problemas de tráfico producto del enorme número de vehículos particulares como ilegales (colectiveros), así como promover mayor seguridad vial, menos contaminación, circulación ordenada, recuperar el espacio vial, mantener el entorno urbano monumental y contar con un transporte público sostenible.

Algunos expertos consideran que el tramo de 1.5 kilómetros del plan piloto de ATU debió abarcar un tramo mayor para que los beneficios se midan de manera correcta. (Foto: ATU)

“El Corredor Azul demora entre 50 (minutos) hasta una hora en transitar. En el tramo que estamos interviniendo el tiempo de viaje del Corredor Azul es de 10 a 12 minutos y con esta medida piloto podremos reducirlo a 5 minutos . Es decir, la mitad del tiempo. Es el principal objetivo que queremos generar con esta medida”, dijo Gonzáles.

Opiniones divididas

Por su parte, Alfonso Flores, gerente general de la fundación Transitemos , se mostró a favor de este piloto impulsado por ATU: “el problema del transporte público masivo es que la gente no lo toma, no solo porque se demore mucho, pues el tiempo de viaje en el bus supera largamente las expectativas de la población. Lo que pasa es que deciden tomar colectivos que proliferan ilegalmente por la avenida Arequipa a su antojo, es necesaria mayor velocidad y exclusividad en los buses. Esta idea del corredor bidireccional se está implementando y lo que va a hacer es una mejora permanente en la velocidad del servicio. Si tomamos la situación actual se pueden colocar mayor cantidad de paraderos, 45 en vez de 25 para ambos sentidos. La velocidad del transporte público es ahora de 10 kilómetros por hora en hora punta, con esto pasará 25 kilómetros por hora; el tiempo de viaje se reducirá de 65 a 30 minutos en el eje de intervención con el proyecto completo”.

De acuerdo a ATU, el recorrido actual entre Paseo Colón y el jirón Emilio Fernández demora de 10 a 12 minutos, pero con el plan piloto se prevé que se reduzca a 5 minutos. (Foto: ATU)

Por su parte, Mario Candia Martínez, experto en transporte y seguridad vial de Transis , es un poco más cauto a la hora de reflexionar sobre este piloto: “en términos generales, la idea me parece excelente, especialmente porque tienes a Petit Thouars que es una vía que está subutilizada en sentido sur a norte, tiene bastante capacidad para absorber gran parte de ese flujo que se dirige hacia Lima. Sin embargo, las cosas se tienen que hacer de forma viable e integral”.

Pero, acotó: “puede ser negativo pues, como no se está haciendo todo el rediseño de las intersecciones y el rediseño semafórico, los resultados podrían ser muy sutiles, incluso llegar a la conclusión de que no funciona, pero es porque no se ha hecho el proyecto en forma completa, Por eso podrían tener conclusiones como que los tiempos que se ganan son de 1 minuto, algo muy bajo”.

Elvis Santi, ingeniero de transporte , piensa todo lo contrario, destacando que el piloto será un fracaso si es que no se abordan correctamente temas como la señalización, semaforización: “vamos a cambiar los hábitos y costumbres de la gente, porque donde antes no habían paraderos, ahora los habrán. Hay que ver qué tamaño tienen, dónde están y si son seguros, que cumplan con las condiciones técnicas”.

El plan piloto de ATU de crear una vía bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa aspira a ser más rápido y quitarle demanda a los taxis colectivos. (Foto: ATU)

Asimismo, destaca que es importante no cometer los errores del la Línea 1 del Metro y del Metropolitano , pues considera que sí son rápidos, pero no necesariamente brindan un servicio de calidad, sobre todo en horas puntas.

El problema de los colectiveros

Sin embargo, uno de los problemas más latentes es el los colectiveros, un transporte ilegal que no ha podido ser erradicado. De acuerdo al vocero de ATU, esta medida piensa, precisamente, dar un duro golpe a esta actividad que se ha vuelto un dolor de cabeza para las autoridades de tránsito.

Los taxis colectivos se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades, además no ser seguros para sus usuarios. (Foto: Fernando Sangama/GEC, editada con Gemini por Diario Gestión)

“ El tramo de mayor conflicto con los colectivos que tiene el Corredor Azul es, precisamente, donde estamos interviniendo porque en dicha zona teníamos mucha invasión sobre los paraderos. Entonces, al retirar el colectivo en este sentido de circulación, estamos dando mayor beneficio al Corredor Azul. Podemos incrementar la demanda de viaje y, por tanto, ellos tendrán que buscar otras rutas y no competir sobre el eje del Corredor”, enfatizó Daniel Gonzáles.

En ese sentido, Alfonso Flores, asegura que este proyecto le quitará demanda a los colectivos informales: “le va a quitar la demanda al transporte ilegal de colectivos. Ojo, no es informalidad, no hay transporte informal, es transporte ilegal . Informal es una empresa autorizada que opera de manera informal, que es otra cosa, no respetan los paraderos, no cumplen las normas; los colectivos no están dentro del marco normativo, tienen que ir a la cárcel, le están robando a un legal que ha cumplido con todos sus trámites para hacer transporte y ellos lo hacen porque les da la gana”.

Mario Candia asegura que este proyecto tiene todo el potencial para desplazar a los taxis colectivos, pero cree que no van a desaparecer: “considero que los colectiveros van a encontrar otras rutas, quizás se desplacen a Petit Thouars , van a seguir utilizando la otra calzada de Arequipa que va hacia Miraflores. Veo complicado que utilicen los carriles exclusivos del Corredor Azul. Este tipo de transporte será menos competitivo”.

En cuanto a los taxi colectivos, Santi se ha mostrado a favor de este servicio y sustenta el por qué de su posición: “ estoy en contra de satanizar al taxi colectivero, deberían formalizarlos . Cuando una ciudad crece como lo hace Lima es donde el transporte urbano debe atender ese crecimiento demográfico. Es la población quien elige el modo para trasladarse y el empresario pone el tipo de vehículo. Si aumenta el parque automotor para cubrir esa necesidad, entonces vamos a saturar Lima. La solución es que las 6 líneas de metro funcionen ; sin esto los colectiveros existirán por siempre”.

¿Congestión en vías de desvío?

Para muchos vecinos de la zona, el principal problema de este piloto es el desvío hacia la avenida Petit Thouars que, históricamente, presenta bastante tráfico en muchas cuadras antes de desembocar en la avenida 28 de Julio.

Desde el tramo en jirón Emilio Fernández, los autos particulares deben desviar hacia avenida Petit Thouars, la cual ya está congestionada de camino hacia la avenida 28 de Julio. (Foto: ATU)

El vocero de ATU nos dice al respecto: “ Esto no generaría, al menos en el tramo de esa avenida, mucho más tráfico . Es parte de los monitoreos que nosotros vamos a implementar sobre este carril piloto y estamos coordinando sobre estos posibles impactos, tanto en 28 de Julio como en otras vías transversales. Queremos ver las medidas y ajustes para no generar mayor impacto en estas zonas”.

Diferente óptica tiene Raúl Madueño, vecino de la zona. “El tránsito ya de por sí es pesado en hora punta y encima le van a cargar más flujo vehicular, va a ser insostenible para los residentes ingresar a sus viviendas y desplazarse”, dijo a este diario.

Rosa Benites, residente de la avenida Petit Thouars, indicó que “cuando hay partidos de fútbol en el estadio Nacional, salir e ingresar es terrible y ahora nos van a trasladar a los colectiveros que se van estacionar en la avenida y harán lento en tránsito”, opinó.

Comerciantes de la zona indicaron que el problema principal es que la ATU no ha podido eliminar a los colectiveros de la zona. “Nada va impedir que los autos de estos señores se trasladen a otro punto y sigan afectando el tránsito. No estamos de acuerdo con los desvíos”.

El tramo de avenida Petit Thouars que desemboca hacia la avenida 28 de Julio, por lo general, para altamente congestionado. Con el desvío del programa piloto podría acrecentar de forma dramática el flujo de autos particulares. (Foto: Google Earth) / 1b771864-f58a-461d-8104-c3de46c9c47d

Por su parte, Flores considera que la congestión en avenida Petit Thouars solo afectaría al transporte ilegal, más no a los privados: “los que se verán perjudicados son los ilegales, son los que están protestando, al privado no le afecta nada. Petit Thouars tiene suficiente ancho de vía, el problema hubiera sido colocado del otro lado, pegado a San Isidro (...) el transporte público tiene prioridad sobre cualquier medio, tienen que darse medidas para incentivar el uso del transporte público, es la única forma para reducir la congestión”.

Flores considera que cuando la vía se utilice al 100 por ciento para el Corredor Azul, los colectiveros la tendrán muy difícil a la hora de querer ingresar por esta vía exclusiva. Sin embargo, reconoce que aún existen porque hay demanda de este tipo de servicios, pese al peligro que implican.

“El tema del taxi, sea formal o el colectivo ilegal, no se regula por decreto, ni con campañas, se regula por mercado, es decir, el día que tengamos las nueve líneas de metro la gente va a preferir usar el transporte público masivo en detrimento de estos servicios”.

Una de las recomendaciones de los expertos para que el piloto de ATU sea exitoso, es realizar una correcta señalización y hacer paraderos seguros para los usuarios. (Foto: ATU)

Candia Martínez, por su lado, cree que el problema con la avenida Petit Thouars no se debe al piloto de ATU: “yo lo atribuyo al pésimo diseño de intersecciones que tenemos en nuestras vías. La idea es buena, pero eso incluye implementación de semaforización, no solo en la avenida Arequipa para el nuevo sistema, también para Petit Thouars que tendrá flujo más alto”.

Sobre los potenciales problemas de tráfico que se podrían reportar en la avenida Petit Thouars, Santi detalla: “Ya está cargada ahora porque los autos particulares no quieren ir por la avenida Arequipa, a veces los confunden con colectiveros y les colocan papeletas . Es necesario saber cuánta es la estimación porcentual que aumentará el flujo en esa vía, la gente irá por otro sitio porque se verán afectadas ¿Cuál es el plan de contingencia ante esta eventualidad?”