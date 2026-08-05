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Resumen

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El piloto del carril bidireccional del Corredor Azul, inicialmente, durará 30 días, pero de ser necesario se ampliará a 2 o 3 meses más. (Foto: ATU)
El piloto del carril bidireccional del Corredor Azul, inicialmente, durará 30 días, pero de ser necesario se ampliará a 2 o 3 meses más. (Foto: ATU)
Por Joel Dávila Quiñonez

Este jueves 6 de agosto de 2026, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará en un tramo de la avenida Arequipa el llamado Plan Piloto de carril bidireccional que dará una vía exclusiva para el Corredor Azul. Un proyecto que promete beneficiar a miles de usuarios de este servicio, pero que trae algunas interrogantes respecto a su eficiencia. Expertos en tránsito y movilidad analizaron la medida.

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