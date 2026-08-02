La avenida Arequipa se prepara para un cambio en su dinámica vehicular con la implementación de un nuevo plan impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa, denominada Carril Bus Bidireccional Arequipa, tiene como objetivo agilizar el desplazamiento de las unidades del Corredor Azul y brindar prioridad al transporte público. Con esta medida, las autoridades buscan mejorar el servicio que utilizan diariamente más de 70 mil pasajeros. La propuesta marca el inicio de una estrategia orientada a optimizar la movilidad en uno de los ejes más transitados de la capital.

La primera fase del proyecto abarcará un tramo de 1,5 kilómetros comprendido entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández. Durante este periodo, la ATU realizará un seguimiento constante al comportamiento del tránsito y al desempeño del nuevo esquema de circulación. Los resultados obtenidos servirán para determinar la viabilidad de extender el carril bidireccional a otros sectores de la avenida Arequipa. La evaluación permitirá medir el impacto de la medida antes de adoptar una implementación definitiva.

Este es el día que ha elegido la ATU para el plan piloto de Carril Bidireccional que transportará a más de 70 mil pasajeros

La ATU iniciará este jueves 6 de agosto la ejecución del plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa, una medida orientada a optimizar el funcionamiento del Corredor Azul. La iniciativa busca restablecer el orden en una de las principales vías de la capital y mejorar la circulación de las unidades de transporte público. Según la entidad, uno de los mayores inconvenientes es la presencia de vehículos informales que transitan sin autorización por la avenida Arequipa. Esta situación dificulta el ingreso y salida de los buses de los paraderos, retrasa los recorridos y compromete la seguridad de los pasajeros.

Con la implementación del nuevo esquema de circulación, la ATU espera reducir el tiempo de viaje en hora punta de 10 a 6 minutos y elevar la velocidad promedio de los buses de 9 a 18 kilómetros por hora. La entidad precisó que la intervención no contempla obras de infraestructura, sino una reorganización del espacio vial ya existente para optimizar su uso. Asimismo, aseguró que la medida no afectará las áreas verdes, los árboles ni la ciclovía de la avenida Arequipa. Con este plan piloto, las autoridades evaluarán si el modelo puede consolidarse como una solución para mejorar la movilidad urbana.

¿Cuál es el principal objetivo que tiene el Carril Bus Bidireccional Arequipa cuyos pasajeros están a la expectativa?

La implementación del Carril Bus Bidireccional Arequipa tiene como propósito principal optimizar la circulación del transporte público y mejorar la eficiencia del servicio que brinda el Corredor Azul. La iniciativa cuenta con respaldo técnico entre la ATU, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú. Esta coordinación interinstitucional busca garantizar una adecuada ejecución del proyecto y una gestión ordenada del tránsito. Con ello, se espera ofrecer una alternativa de movilidad más eficiente para miles de usuarios.

La fase piloto permitirá a las autoridades analizar el desempeño del nuevo esquema de circulación antes de avanzar con las siguientes etapas de implementación. Durante este periodo se evaluará el comportamiento operativo del carril bidireccional y se identificarán los ajustes que resulten necesarios para optimizar su funcionamiento. Los resultados servirán como base para definir la continuidad del proyecto y su posible ampliación. De esta manera, la ATU busca asegurar que la medida responda de manera efectiva a las necesidades del transporte urbano en la capital.

¡Atención a todos los conductores! La policía orientará sobre los cambios de circulación para los autos

Durante la puesta en marcha del plan piloto, se desplegará un operativo especial con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscalizadores de la entidad y orientadores de tránsito. El objetivo será supervisar la circulación vehicular y garantizar el cumplimiento de la nueva configuración vial. Esta labor buscará facilitar la adaptación de conductores y usuarios al nuevo esquema implementado en la avenida Arequipa. La presencia de personal en la zona será permanente durante los primeros días de funcionamiento.

Asimismo, la Policía de Tránsito brindará orientación a los conductores sobre las modificaciones en la circulación y velará por el respeto del carril bidireccional exclusivo para las unidades del Corredor Azul. Los agentes impedirán el ingreso de vehículos particulares a este espacio reservado y dirigirán el tránsito hacia las rutas establecidas. En los puntos autorizados, los automóviles deberán desviar su recorrido hacia la avenida Petit Thouars, debido a que el tramo intervenido de la avenida Arequipa estará destinado únicamente al paso de los buses del corredor

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