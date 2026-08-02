Por Redacción EC

La avenida Arequipa se prepara para un cambio en su dinámica vehicular con la implementación de un nuevo plan impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La iniciativa, denominada Carril Bus Bidireccional Arequipa, tiene como objetivo agilizar el desplazamiento de las unidades del Corredor Azul y brindar prioridad al transporte público. Con esta medida, las autoridades buscan mejorar el servicio que utilizan diariamente más de 70 mil pasajeros. La propuesta marca el inicio de una estrategia orientada a optimizar la movilidad en uno de los ejes más transitados de la capital.