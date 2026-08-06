La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), indicó que aún no tienen fecha exacta para iniciar el cierre de la avenida Arequipa, desde Miraflores al Cercado de Lima, para el funcionamiento del carril bidireccional medida que mejorará el servicio del Corredor Azul.

“Este es un inicio informativo y estamos previendo todos los sistemas de comunicación y la señalética que podamos requerir para la operación segura. Próximamente estaremos anunciando el funcionamiento del carril tal cual”, indicó a RPP, Daniel Gonzáles, vocero de la ATU.

El plan piloto de ATU de crear una vía bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa aspira a ser más rápido y quitarle demanda a los taxis colectivos. (Foto: ATU)

“Durante este mes estaremos anunciando en nuestras redes todo el funcionamiento y las alternativas que tendrán el transporte privado, ya que no podrán circurlar en esta vía”, precisó.

Rutas alternas

El especialista indicó que para el transporte privado, únicamente los que vienen de Miraflores hacia el Cercado de Lima, usarán principalmente la avenida Petit Thours y otras vías.

Respecto a la ubicación de paraderos, Gonzáles detalló al medio que aquellos con dirección a Miraflores serán reubicados en el separador central, por ese motivo, requiriendo se modifiquen el trazado de la ciclovía y el paso peatonal.

LEE MÁS: Proyecto de ley plantea que el carné universitario tenga vigencia de dos años y validez los domingos y feriados

Beneficios del carril bidireccional

Según la ATU, la implementación de esta vía proyecta beneficiar a más de 70.000 pasajeros diarios, duplicando la velocidad comercial de los buses (de 9 km/h a 18 km/h en hora punta) y reducir los tiempos de viaje de 10 a 6 minutos.

El tramo exacto abarca 1,5 kilómetros, que van desde la Av. 9 de Diciembre (Paseo Colón) hasta el Jr. Emilio Fernández. El horario será de forma continua de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.