La implementación deL carril bidireccional estaba prevista para el día de hoy, sin embargo, aún no tiene fecha de inicio. Foto: GEC
La implementación deL carril bidireccional estaba prevista para el día de hoy, sin embargo, aún no tiene fecha de inicio. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), indicó que aún no tienen fecha exacta para iniciar el cierre de la avenida Arequipa, desde Miraflores al Cercado de Lima, para el funcionamiento del carril bidireccional medida que mejorará el servicio del Corredor Azul.

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