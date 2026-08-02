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Se trata de una rueda panorámica de 80 metros de altura y permitirá observar la ciudad de una forma distinta. La construcción culminaría en los primeros meses 2027 y los materiales que se usarán en la implementación de la Rueda de Lima ya se encuentran en el país, incluso permanecieron inmovilizados durante tres meses, según contó una fuente cercana al proyecto. La estructura será construida en el área que colinda con la explanada sur del Estadio Nacional.

La Rueda de Lima estará ubicado en el Parque de la Reserva. (Foto: IN PRINCIPIO)

El proyecto será financiado con 20 millones de dólares que entregará el fondo de inversión suizo La Parole AG y será gestionado por la empresa IN PRINCIPIO. La compañía alemana Maurer SE se encarga del diseño, fabricación e instalación de la noria.

Cabe resaltar que en un inicio la administración del Parque de la Reserva estaba a cargo de Emilima, pero en febrero del 2025 pasó a ser manejado por el Servicio de Parques de Lima (Serpar). Además, en un primer momento la propuesta fue presentada por Inka SAC, pero luego fue asumida por IN PRINCIPIO.

MML asegura que proyecto cuenta con autorización del Ministerio de Cultura

La Municipalidad de Lima indicó a este Diario que el financiamiento del proyecto no compromete recursos municipales y que, una vez que entre en funcionamiento la noria, Lima se sumaría al grupo de más de 20 capitales y 50 ciudades del mundo que cuentan con ruedas de observación instaladas en entornos históricos.

La MML explicó que el proyecto tiene un componente cultural, ya que incorpora un centro de interpretación dedicado a la memoria de los reservistas que participaron en las batallas de San Juan y Miraflores. “Va en línea con el propósito conmemorativo con el que se fundó el Parque de la Reserva en 1929”, señaló la comuna.

Se espera una gran afluencia de público a la Rueda de Lima. (Foto: IN PRINCIPIO)

La Municipalidad de Lima asegura que el proyecto cuenta con la autorización del Ministerio de Cultura, la cual fue otorgada mediante la R.D. N° 000056-2024-DGPC-VMPCIC/MC, del 21 de febrero de 2024, cuya vigencia fue confirmada posteriormente mediante la Resolución N°33, con fecha del 23 de junio de 2026. Adicionalmente, el Mincul autorizó la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico a través de la R.D. N° 937-2026-DCEDGPA-VMPCIC/MC, emitida el 8 de julio de 2026.

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“La iniciativa lleva desarrollándose desde el año 2021 hasta la actualidad, dentro de mecanismos legales establecidos para el uso de espacio público: usufructo mediante subasta pública, en el contrato del 2021, y cesiones de posición contractual formalizadas en 2025 hasta llegar al operador actual”, detalló la MML.

Rueda de Lima será culminada en el primer trimestre del 2027

La empresa IN PRINCIPIO informó a El Comercio que la Rueda de Lima será terminada de construir en el primer trimestre del 2027 y que se cumplieron con levantar todas las observaciones del Ministerio de Cultura. A continuación, sus respuestas a un cuestionario que se le envió.

1. ¿Cuál es el costo del proyecto y cuándo culminarán los trabajos?

La inversión total de la Rueda de Lima asciende a aproximadamente USD 20 millones y es financiada íntegramente con capital privado aportado por inversores privados, sin involucrar el uso de recursos públicos. La culminación de la instalación está prevista para el primer trimestre de 2027. La apertura al público se realizará después de completar el montaje, las pruebas técnicas y las verificaciones de seguridad correspondientes.

2. ¿Qué empresa está a cargo de la implementación?

IN PRINCIPIO S.A.C. es la empresa titular del derecho de usufructo y responsable de la inversión, implementación, operación y mantenimiento de la Rueda de Lima. Para hacerlo, cuenta con el concurso de Maurer SE, grupo alemán especializado en ingeniería y construcción y quien diseñó y fabricó la Rueda de Lima. Participan también firmas y expertos de Suiza, Canadá y Perú en las áreas de diseño, sismo - resistencia y otros estudios técnicos, montaje especializado, asistencia técnica y supervisión.

La Rueda de Lima tendrá una altura de 80 metros. (Foto: IN PRINCIPIO)

3. ¿Cuál será la tarifa para utilizar la Rueda de Lima?

La tarifa será comunicada antes de la apertura al público. Desde ya, toma en cuenta una política a favor de los adultos mayores y niños, así como horarios promocionales en línea con las políticas de protección a grupo y población vulnerable.

4. ¿Se realizaron modificaciones al proyecto original presentado hace varios años?

Sí. El proyecto fue modificado durante su evaluación para atender las recomendaciones del Ministerio de Cultura a fin de mejorar su integración con el entorno histórico, paisajístico y urbano del Parque de la Reserva. Atendiendo a estas inquietudes, la altura inicialmente prevista de la rueda se redujo sustancialmente y se suprimieron elementos que a criterio de los expertos públicos generaban determinados impactos en el entorno.

El diseño mantiene una configuración abierta e integrada al parque, articulándose con el paisaje existente y permitiendo que el espacio asignado a la Rueda sea de libre circulación en concordancia con las normas de gestión y protección de espacios públicos.

La participación de historiadores, arquitectos y diseñadores nacionales y extranjeros permitió generar una propuesta arquitectónica, paisajística y de contenidos acordes con la memoria y propósito fundacional del Parque de la Reserva.

5. ¿Por cuánto tiempo operará IN PRINCIPIO la Rueda de Lima?

Diez años. Al término, se restituirá el área en las mismas condiciones en que se recibió.

El impacto de la Rueda de Lima en el turismo

Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), explicó que el proyecto de la Rueda de Lima se empezó a gestar en el 2020, durante la gestión del entonces alcalde Jorge Muñoz, pero que no avanzó debido a “la pandemia del COVID-19, temas burocráticos e intereses particulares”.

En diálogo con El Comercio, Loayza detalló que durante la gestión de Jorge Muñoz se presentó el proyecto para ser ejecutado e inaugurado durante las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Recordó que importantes ciudades como París, Londres, Chicago y Río Janeiro, entre otras, ya cuentan con una estructura similar.

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“Desde el 2020 se ha venido gestionando y se tenía la proyección de dejarlo listo para el 2021, pero vino la pandemia y una serie de restricciones burocráticas, pero quienes están detrás del proyecto han podido ir sorteándolas poco a poco”, señaló el directivo de Canatur.

La construcción de la Rueda de Lima ya recibió la autorización del Ministerio de Cultura. (Foto: IN PRINCIPIO)

Recordó que la iniciativa contemplaba que cerca de 2 millones 300 mil turistas nacionales, así como 300 mil turistas internacionales, accedan a la noria cada año, se convierta en un atractivo turístico de Lima y se complemente con otros sitios que ya existen en la ciudad, como el Circuito Mágico de las Aguas. “Hay muchos turistas en el mundo que buscan donde hay ruedas y así tener una visibilidad diferente en la ciudad”, aseveró.

Respecto a las críticas al proyecto, Loayza recordó que detrás de la construcción de la Rueda de Lima está el fondo inversión La Parole de Suiza, país cuyos proyectos, según dijo, respetan los temas medio ambientales.

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“Quien está detrás de esta ejecución es un fondo suizo, y nadie puede señalar que las iniciativas suizas en el mundo no se preocupan por todo lo que implica el impacto ambiental y cultural que tengan sus intervenciones. Suiza es un país modelo en el mundo sobre cómo es que se debe llevar a cabo el turismo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la relación comunitaria”, refirió.

“Es una iniciativa privada con el respaldo del sector público, el cual fiscalizará, regulará y hará que se cumpla la normativa, lo cual ya se está cumpliendo”, enfatizó Loayza.

¿Cómo se gestó el proyecto Rueda de Lima?

Jorge Muñoz, exalcalde de Lima en cuyo periodo se gestionó por primera vez el proyecto Rueda de Lima, contó a El Comercio que la iniciativa fue presentada ante la MML por un grupo de personas vinculadas al sector turismo y que se acogió la propuesta debido a que podría convertirse en un “elemento promotor del turismo”, como ocurre en otras ciudades del mundo.

“Si se ven las experiencias en otros países, esto termina siendo un tema de atractivo turístico para aquellos que visitan determinados lugares donde ya existe una experiencia inmersiva y añadirle algo de esto puede terminar de complementar ese atractivo turístico”, manifestó.

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“Como concepto, lo vimos positivo en función a lo que ya existe en otras partes del mundo y que termina poniendo en algunos lugares determinados atractivos que le den un movimiento turístico mayor a la zona”, agregó.

No obstante, recordó que las gestiones quedaron paralizadas debido a que la iniciativa no fue aprobada en su momento por el Ministerio de Cultura, por lo que en su gestión no se avanzó más con el proyecto.

Jorge Muñoz, exalcalde de Lima. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

“Dijimos suena bien, puede ser interesante para Lima y podría darle un movimiento especial. Se empezaron a mover las cosas y se hicieron las consultas al Ministerio de Cultura, eso fue hacia el final de mi gestión en la Municipalidad de Lima. Aparentemente al Ministerio de Cultura no le pareció lo más adecuado y eso se quedó paralizado. Entiendo que, en esta gestión en la MML, un grupo de empresarios ha vuelto a promover esta iniciativa y, al parecer, ya deberían haber conseguido las autorizaciones del caso”, refirió.

“Siempre pensamos que era un tema que debía tener todas las autorizaciones del caso y respeto al medio ambiente y no generase un impacto, sino todo lo contrario, que sea lo más favorable para la ciudad”, añadió.

“Fue una idea que fue bastante bien acogida, se hicieron las consultas a las instituciones involucradas, como Prolima y el Ministerio de Cultura, pero al no encontrar una acogida del Ministerio de Cultura, eso quedó en stand by en mi gestión”, sentenció.

Oposición al proyecto

El proyecto Rueda de Lima no ha estado exento de cuestionamientos, sobre todo de los vecinos que residen en los alrededores del Parque de la Reserva y en la urbanización Santa Beatriz. Ellos aseguran que la ejecución de dicha obra afectará 2500 metros cuadrados de área verde del espacio público. En febrero del 2025 realizaron plantones.

A través del colectivo “Salvemos el Parque de la Reserva”, los vecinos cuestionaron que se anuncie la ejecución del proyecto pese a que, según dijeron, “el proyecto aún no cuenta con una situación jurídica definitiva”. “Resulta irresponsable presentar la obra como un hecho consumado mientras las autoridades administrativas y judiciales aún no emiten un pronunciamiento final”, indicaron en su pronunciamiento.

Los vecinos hacen referencia a la acción de amparo que presentaron contra la obra en diciembre del 2025 ante el Segundo Juzgado Constitucional, así como a la apelación interpuesta ante la resolución del Ministerio de Cultura que autorizaba dicho proyecto.

Justamente, el Ministerio de Cultura había rechazado en el 2022, en doble instancia, el proyecto presentado por Emilima, sin embargo, en febrero del 2024 el mismo sector, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, autorizó la iniciativa.

La historia del Parque de la Reserva

El Parque de la Reserva tiene una extensión de ocho hectáreas y fue inaugurado en febrero de 1929 en honor a los reservistas que defendieron Lima y participaron en las batallas de San Juan y Miraflores durante la Guerra del Pacífico. Este espacio fue usado como guarnición por el Ejército peruano ante la invasión chilena en 1881.

El perímetro del Parque de la Reserva fue declarado patrimonio histórico nacional en 1986 y declarado patrimonio cultural de la Región Andina en 2024. Actualmente, en su interior funciona el Circuito Mágico del Agua, el cual fue inaugurado en julio de 2007.