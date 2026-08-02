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Resumen

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Uno de los proyectos que se desarrollará en los próximos meses es la Rueda de Lima, o también conocida como Rueda del Bicentenario, y sus promotores avizoran que se convertirá en un gran atractivo turístico en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima. La primera piedra de la obra fue colocada el pasado 21 de julio.

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