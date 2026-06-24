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Resumen

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La playa Agua Dulce, en Chorrillos, una de las más populares de la Costa Verde, fue escenario de un ataque a balazos la madrugada del 23 de junio, que dejó un herido de bala y dos lesionados. El crimen ocurrió en los exteriores de la playa, específicamente en la vía peatonal aledaña a la avenida principal del Circuito de Playas. Pese a que desde hace tiempo se venía advirtiendo sobre la presencia de parqueadores informales en la zona, el problema se ha intensificado hasta derivar en una investigación por un presunto cobro de cupos.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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