Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los planes para impulsar un sistema de transporte integrado no se detienen. Este último martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó una conferencia en la que invitó a gobiernos extranjeros y potenciales inversionistas, con el objetivo de lograr el financiamiento para la ejecución de las líneas 3 y 4.

VIDEO RECOMENDADO

A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.