Los planes para impulsar un sistema de transporte integrado no se detienen. Este último martes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó una conferencia en la que invitó a gobiernos extranjeros y potenciales inversionistas, con el objetivo de lograr el financiamiento para la ejecución de las líneas 3 y 4.

Entre los invitados se encontraban representantes de las embajadas de Alemania, Corea, India, Japón, Malasia, Reino Unido y Turquía, así como del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Lima, entre otros.

Durante la exposición, se revelaron los principales detalles de estas obras, consideradas como las más importantes para establecer un sistema integrado de transporte.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, estuvo presente durante la conferencia. Foto: GEC.

El proyecto

En primer lugar, la Línea 3 del Metro es un ambicioso proyecto de tren subterráneo diseñado para conectar Lima de norte a sur, desde Comas hasta San Juan de Miraflores. Tendrá una extensión de 34,8 km y, en su primera etapa, transportará a más de 800 mil pasajeros diarios. Se tiene previsto que esta fase inicie su ejecución en 2029 y que entre en operación en 2034. Es importante precisar que será una línea 100% subterránea y contará con 28 estaciones a lo largo de todo su recorrido.

Recorrido de la Línea 3. Gráfico: ATU.

En relación con la Línea 4, este proyecto tendrá una extensión de 23,6 km y, en su primera etapa, transportará a 560 mil usuarios desde el Callao hasta Santa Anita. Su ejecución se iniciaría en 2028 y las operaciones comenzarían en 2033. Al igual que la Línea 3, también será 100% subterránea, pero contará con solo 20 estaciones.

Ambos proyectos estarían terminados en todas sus etapas en un plazo de diez años, hacia el 2036. Además, contarían con múltiples fuentes de ingreso, como comercio, publicidad en los espacios y servicios complementarios. En cuanto a su financiamiento, este se realizaría bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP), de modo que el sector privado tendría un rol clave en su desarrollo.

Se precisó que tanto la Línea 3 como la Línea 4 requerirían, en conjunto, unos 10.000 millones de dólares de presupuesto: 6.000 millones para la Línea 3 y 4.000 millones para la Línea 4.

Recorrido de la Línea 4. Gráfico: ATU.

Los beneficios para el transporte

Uno de los ponentes fue el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, quien expresó que “gracias a estos proyectos se reducirá el tiempo de viaje y podremos pasar más tiempo con nuestras familias. Por ello, representan un avance hacia la modernidad de la sociedad peruana. Además, al contar con un modelo de negocio diversificado, la inversión será sostenible y la capacidad de ejecución dependerá tanto de la voluntad como de un proceso transparente. Es un fortalecimiento del vínculo público-privado”.

En una entrevista con El Comercio, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, señaló que la Línea 3 permitiría reducir de 2 horas y media a 54 minutos el tiempo de viaje, mientras que la Línea 4 lo haría de 2 horas y 40 minutos a 44 minutos. “Estos proyectos serán de gran respaldo para la sociedad. No hay que dejarse llevar por el ruido político; eso no ayuda a implementar este tipo de iniciativas a largo plazo (...). Estas líneas ayudarán a descongestionar el tránsito”, indicó.

“Además, los costos de los pasajes para trasladarse de un punto a otro, que antes podían llegar hasta los siete soles debido a la cantidad de buses que se utilizaban, ahora se reducirían hasta dos o tres veces”, explicó; es decir, a aproximadamente S/ 3.50 o S/ 2.33, respectivamente.

Hernández también mencionó que estos proyectos aliviarán la congestión y disminuirán la probabilidad de siniestros viales en la capital, lo que garantizará una mayor seguridad.

En la conferencia se invitó a distintos potenciales inversionistas para los proyectos de las líneas 3 y 4. Foto: GEC. / Mario Zapata N.

Por su parte, el director de infraestructura de la ATU, Carlos Peña, también señaló en diálogo con El Comercio que estas obras, una vez culminadas, mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, quienes serán más productivos y, por ende, impulsarán la economía del país. “Asimismo, estas líneas, al reducir el tráfico, mejorarán la calidad del aire, haciendo de Lima una ciudad más tranquila y caminable, además de contribuir a la salud de la población”, concluyó.

Plan de infraestructura

Esta conferencia, cuyo objetivo fue atraer a posibles inversionistas, se llevó a cabo en medio de una noticia difundida en distintos medios de comunicación sobre una supuesta exclusión de estos dos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ante ello, el presidente ejecutivo de la ATU precisó a El Comercio que no se trata de un retiro ni de un abandono, sino de que, al ser un plan complejo que requiere mayor profundidad, se viene trabajando en un modelo más especializado con el apoyo de ProInversión, organismo técnico adscrito al MEF. “Al tratarse de una inversión grande y compleja, más que al Plan Nacional, estos proyectos forman parte de un modelo de reestructuración financiera, cuyo esquema será el de una Asociación Público-Privada, precisamente para no depender únicamente de recursos públicos”, aclaró.

ProInversión asumirá el rol de entidad titular de los proyectos de las líneas de metro, conforme al nuevo marco de las Asociaciones Público-Privadas. Se encargará de la estructuración, el financiamiento y los procesos de contratación del concesionario, así como de la administración contractual.

Se explicó que los proyectos de transporte subterráneo generan beneficios en velocidad, fluidez del tránsito y seguridad en las ciudades. / ALESSANDRO CURRARINO

“Por ende, más que un retiro, estamos hablando de un financiamiento que todavía no está cerrado, sino que sigue en reestructuración, por lo que no figura en ese plan. Estamos trabajando bajo una metodología diferente”, resaltó.

“Es importante seguir adelante con estas líneas. Si no apostamos por un sistema de transporte férreo que permita realizar viajes largos y que se interconecte con otros medios de transporte, nunca mejorará la velocidad ni se reducirán los tiempos de viaje. Es clave fortalecer estos proyectos con un modelo de estructuración financiera que permita la participación del sector privado. Este trabajo conjunto hará que las líneas se materialicen mucho más rápido”, concluyó.