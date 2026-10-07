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Resumen

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Se identificaron cuatro nuevos tramos en los que se han instalado estos elementos. Foto: GEC.
Se identificaron cuatro nuevos tramos en los que se han instalado estos elementos. Foto: GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

En las últimas semanas, Lima se ha llenado de separadores de carriles, ya sean bolardos naranjas o tachones reflectivos rojos. Previamente, El Comercio había informado sobre esta clase de estructuras entre las cuadras 14 y 8 de la avenida Javier Prado Este, en dirección hacia San Isidro. Ahora, su uso se ha extendido a otras avenidas de la capital, lo que genera dudas entre los ciudadanos sobre si esta medida realmente contribuye a agilizar el tránsito o si, por el contrario, genera nuevos problemas de circulación.

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