Esta intervención se desarrolla en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Policía Nacional del Perú (PNP), la Gerencia de Movilidad Urbana (GMU), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y EMAPE.

Las acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la avenida Javier Prado, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías, incluyendo la conexión con la Vía Expresa.

En ese marco, se están atendiendo situaciones como el recojo y descenso de pasajeros en lugares no autorizados, la ocupación indebida de carriles, entre otras situaciones que afectan la circulación.

El Comercio recorrió la zona intervenida de Javier Prado e identificó cuatro puntos críticos. Foto: GEC / Cesar Bueno. / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Los puntos

El Comercio recorrió e identificó los puntos con mayor congestión, vehículos estacionados que ocupan carriles, paraderos informales de colectiveros y combis, así como cruces donde se registran mayores atascos y colas a lo largo de toda la avenida Javier Prado.

Los puntos son los siguientes.

Av. Javier Prado, a la altura del centro comercial La Rambla (San Borja).

Av. Javier Prado, a la altura del Colegio San Agustín (San Isidro).

Av. Javier Prado, en el tramo comprendido entre la Universidad de Lima y el Jockey Plaza (Surco/La Molina).

Trébol de Javier Prado, en la conexión con la Vía de Evitamiento.

Este Diario constató que es en las avenidas y jirones colindantes a estos puntos —donde se da el acceso o la salida hacia la Javier Prado— que se generan los mayores cuellos de botella, debido a la presencia de vehículos informales, invasores que estacionan en medio de las vías y la gran demanda vehicular. Por esta situación, las personas pueden permanecer hasta 20 minutos sin poder avanzar .

Cabe resaltar que estos puntos están ubicados dentro del eje que se está interviniendo. Es decir, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías, considerando además la conexión con la Vía Expresa.

Análisis

En diálogo con este Diario, el magíster en Urban Management por la Technische Universität Berlin, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en ciudades sostenibles Krishan Barr Rosso explicó que la fiscalización no resuelve el déficit estructural de infraestructura.

Las acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la avenida Javier Prado. Foto: GEC / Cesar Bueno. / CBM NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“Javier Prado requiere un rediseño bajo criterios de movilidad sostenible que redistribuya el espacio público, priorizando carriles exclusivos para el transporte público masivo, ampliando aceras e integrando infraestructura segura para peatones y micromovilidad”, dijo.

Además, sostuvo que la semaforización actual prioriza el flujo vehicular sobre la seguridad peatonal. En su lugar, “una red inteligente integrada no solo optimizaría la ola verde para el tránsito masivo, sino que incorporaría fases peatonales protegidas y tiempos de cruce adecuados, garantizando un desplazamiento fluido y accesible para todos los usuarios”.

“El transporte informal prolifera por la falta de un sistema integrado de transporte público eficiente, masivo y de calidad. Al detenerse en cualquier punto por falta de paraderos formales, genera fricción vial, satura la capacidad operativa e incrementa el riesgo de atropellos para peatones y ciclistas”, agregó.

Atención

Cabe resaltar que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) participa con personal y equipos para atender incidencias y mantener la continuidad de la circulación. Para ello, dispone de cuatro grúas, una unidad de auxilio vial y una camioneta de supervisión. Además, brinda soporte al Puesto de Comando Operativo y realiza labores de monitoreo mediante cámaras. Asimismo, lleva a cabo trabajos de limpieza y coloca señalización temporal cuando es necesario.