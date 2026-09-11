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Resumen

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció una intervención con el objetivo de regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal en la avenida Javier Prado. El operativo busca, sobre todo, mejorar las condiciones de circulación durante las horas punta. Ante ello, El Comercio recorrió la avenida para identificar aquellos puntos más críticos.

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