El Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que evalúa implementar un sistema de emisión de pasaportes sin necesidad de citas previas y advirtió que iniciará acciones legales contra empresas y tramitadores informales que ofrecen gestiones migratorias a través de redes sociales.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado, informó que la entidad identificó a más de 30 empresas que habrían difundido campañas pagadas en plataformas digitales para captar usuarios interesados en realizar trámites migratorios.

“ Estamos atravesando un momento difícil con los tramitadores. Nosotros hemos logrado identificar a más de 30 empresas que han lanzado una campaña este fin de semana fuerte, pagadas”, señaló en declaraciones recogidas por El Comercio.

El funcionario indicó que la procuraduría de Migraciones recibió instrucciones para iniciar las acciones legales correspondientes e identificar a las empresas involucradas.

“Nosotros debemos defender al ciudadano porque para nosotros es el objetivo principal” , agregó.

Alvarado anunció además que la institución se encuentra próxima a implementar un programa de entrega de pasaportes sin cita previa. Según explicó, esta semana se realizarán pruebas operativas en dos sedes antes de poner en marcha el nuevo sistema.

“Si todo resulta bien para el sábado, estaríamos iniciando la semana siguiente” , afirmó.

El titular de Migraciones sostuvo que la exigencia de citas para tramitar pasaportes se instauró durante la pandemia y se mantuvo en las gestiones posteriores.

“Nunca debió ocurrir eso [sacar cita]. Lo que ocurrió es que a partir de la pandemia comenzaron a programar citas a través de la plataforma electrónica y eso se ha vuelto una costumbre ”, manifestó.

De acuerdo con lo anunciado, la atención será por orden de llegada y los ciudadanos ya no necesitarán reservar citas a través de la página web.

Asimismo, informó que la entidad implementará nuevos mecanismos de pago mediante billeteras digitales y terminales POS para usuarios nacionales y extranjeros. En ese sentido, precisó que Migraciones suscribió un convenio con el Banco de Crédito del Perú para habilitar pagos mediante Yape.

“Se va a pagar con billetera digital y los que vengan del extranjero van a tener la opción a través del POS también de utilizar sus medios de pagos” , explicó.

Según Alvarado, el objetivo es reducir los tiempos de espera y agilizar la entrega de pasaportes. “Calculamos que el pasaporte deberíamos tenerlo en dos horas como máximo” , indicó.

El superintendente aseguró además que la institución realizó pruebas previas y que, dependiendo del tamaño de la sede, podrían atenderse más de 300 personas por día.

En otro momento, Alvarado se refirió al contrato suscrito con la empresa IN Groupe para la emisión de pasaportes electrónicos. Señaló que el acuerdo ya había sido firmado antes de su gestión y afirmó que Migraciones no participó en el proceso de contratación.

“Nosotros tenemos la puerta abierta para que investiguen lo que tengan que investigar y vamos a dar las facilidades del caso para que lo hagan” , sostuvo.

Asimismo, indicó que el costo directo del pasaporte logró reducirse en 36 % y precisó que el contrato vigente tendrá una duración superior a dos años.