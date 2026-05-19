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Migraciones denuncia campaña de tramitadores en redes y prepara atención sin citas para pasaportes. (Foto: Migraciones)
Migraciones denuncia campaña de tramitadores en redes y prepara atención sin citas para pasaportes. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

El Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que evalúa implementar un sistema de emisión de pasaportes sin necesidad de citas previas y advirtió que iniciará acciones legales contra empresas y tramitadores informales que ofrecen gestiones migratorias a través de redes sociales.

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