La Superintendencia Nacional de Migraciones suspenderá temporalmente el servicio de emisión de pasaportes electrónicos en todas sus sedes del país, incluida la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida regirá este domingo 13 de setiembre, desde las 00:00 hasta las 04:00 horas.

La institución informó, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, que durante ese periodo se realizarán labores de mantenimiento del servicio de alojamiento de la infraestructura tecnológica que soporta la expedición del documento de viaje.

Debido a estos trabajos, todos los trámites y servicios relacionados con la emisión de pasaportes electrónicos permanecerán temporalmente inhabilitados durante las cuatro horas que dure la interrupción programada.

Ante esta medida, Migraciones exhortó a los pasajeros que tengan previsto acudir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes con sus vuelos internacionales.

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Asimismo, la entidad recordó que la atención en sus sedes se realiza por orden de llegada. Para obtener el pasaporte electrónico, los usuarios deben presentar el comprobante de pago de la tasa de S/ 120.90, realizado en el Banco de la Nación o mediante Págalo.pe, bajo el código 01810, además del último DNI vigente.