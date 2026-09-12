Migraciones anuncia suspensión temporal de emisión de pasaportes en todas sus sedes. (Foto: Migraciones)
Migraciones anuncia suspensión temporal de emisión de pasaportes en todas sus sedes. (Foto: Migraciones)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspenderá temporalmente el servicio de emisión de pasaportes electrónicos en todas sus sedes del país, incluida la oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida regirá este domingo 13 de setiembre, desde las 00:00 hasta las 04:00 horas.

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