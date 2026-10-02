Por Redacción EC

El Comercio, Gestión y Trome realizarán una cobertura conjunta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este domingo 4 de octubre, con una transmisión en vivo que seguirá los principales acontecimientos de la jornada electoral. La programación se desarrollará desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m. e incluirá información desde los locales de votación, análisis y contenidos de actualidad.