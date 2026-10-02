El Comercio, Gestión y Trome realizarán una cobertura conjunta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 este domingo 4 de octubre, con una transmisión en vivo que seguirá los principales acontecimientos de la jornada electoral. La programación se desarrollará desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m. e incluirá información desde los locales de votación, análisis y contenidos de actualidad.

Desde las 9 a. m., los equipos periodísticos estarán desplegados en distintos puntos para informar cómo votan los candidatos, qué ocurre en los distritos y cuáles son las principales incidencias durante el proceso electoral. El seguimiento permitirá conocer los acontecimientos de la jornada conforme se desarrollen.

La cobertura también tendrá un espacio de análisis desde el estudio, donde se abordarán los desafíos que enfrentan las ciudades ante posibles emergencias. Entre los temas previstos figuran la preparación urbana frente al Fenómeno El Niño y la capacidad de respuesta ante un gran terremoto, escenario sobre el que han advertido especialistas.

La programación incluirá, además, contenidos de entretenimiento vinculados con la jornada electoral. Se informará sobre la participación de personajes famosos en las votaciones y se dará espacio a temas relacionados con la farándula local.

Uno de los momentos centrales de la transmisión será a las 5 p. m., cuando se difunda el boca de urna correspondiente a Lima y las regiones. Este avance permitirá conocer las primeras estimaciones sobre las preferencias electorales, antes de los resultados oficiales que correspondan.

La cobertura continuará hasta las 6 p. m. y reunirá los contenidos de las tres marcas periodísticas, con información electoral, reportes en directo y análisis de los temas vinculados con el futuro de las ciudades.

Con esta programación, El Comercio, Gestión y Trome acompañarán a los ciudadanos durante la jornada del 4 de octubre, desde las primeras horas de votación hasta la difusión del boca de urna.