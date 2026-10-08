icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hasta el momento, se han reportado 5 fallecidos producto de los 6 incendios forestales en la región Cusco: 3 adultos mayores y 2 menores de edad. (Foto: Andina-composición)
Hasta el momento, se han reportado 5 fallecidos producto de los 6 incendios forestales en la región Cusco: 3 adultos mayores y 2 menores de edad. (Foto: Andina-composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

Las provincias de Canchis, Chumbivilcas y Espinar en la región Cusco son presas del fuego de seis incendios forestales activos provocados por el factor humano producto de tradiciones agrícolas como la “quema de tierra”. Los bomberos avanzan en la labor de contener las llamas pese a tremendas limitaciones logísticas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.