El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se encuentra en el Cusco para articular acciones frente a los incendios forestales que afectan a la región, con énfasis en el distrito de Calca, donde se prioriza la atención de la emergencia.

Actualmente se registran tres incendios activos en la región Cusco, uno en la provincia y distrito de Calca, en las comunidades de Accha Baja y Rayampata; uno en el distrito de Limatambo, provincia de Anta; y dos en la provincia de La Convención, en los distritos de Inkahuasi y Maranura.

Como parte de las acciones de respuesta, el ministro y el gobernador regional, Werner Salcedo, realizaron un sobrevuelo de reconocimiento en las comunidades de Accha Baja y Rayampata, en Calca, para evaluar la situación y coordinar la intervención en la zona afectada.

En el lugar se cuenta con 29 efectivos del Ejército y 40 integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, un helicóptero trasladará a 14 bomberos hacia la zona alta del incendio para reforzar las labores de atención.

MIRA AQUÍ: Incendios forestales en Cusco destruyen 16 mil hectáreas y dejan cinco fallecidos

De manera complementaria, el Gobierno dispuso de un avión con cajas de agua y el despliegue de un helicóptero equipado con helibalde que tiene una capacidad de trasladar 1200 litros de agua por vuelo. En las coordinaciones participan también representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Prevención y organización de brigadas

A través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se realiza un monitoreo de focos de calor las 24 horas del día y se remite la alerta al Indeci y todas las oficinas de gestión de riesgos locales y regionales.

MIRA AQUÍ: Incendios forestales se mantienen activos en otras tres regiones de Perú

Además, mantienen trabajos de sensibilización y asistencia técnica en sistemas de alerta temprana, y formación de brigadas de apoyo para prevención de incendios forestales en toda la región Cusco.

Por su parte, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) informó que entregó de 400 kilogramos de avena de la variedad Tayko Andenes en Calca, para la recuperación de la actividad agropecuaria en zonas afectadas

MIRA AQUÍ: Incendios forestales en Perú dejan seis muertos y mantienen focos activos en cinco regiones

Asimismo, se entregaron 500 kilogramos de avena INIA 904 Vilcanota I básica, 500 kilogramos de trigo INIA 440 Kanchareq básico y 300 kilogramos de haba INIA 444 Siwina certificada a la Municipalidad Distrital de Paccaritambo, en la provincia de Paruro.

A través de Agro Rural, a partir de mañana lunes 12 de octubre se entregarán kits de alimentación animal, abonos foliares, semillas, pacas de heno, sistemas de riego y conservación de praderas. Los kits estarán acompañados de asistencia técnica y capacitaciones.