Actualmente se registran tres incendios activos en la región Cusco, uno en la provincia y distrito de Calca, otro en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención. (Foto: Midagri)
Actualmente se registran tres incendios activos en la región Cusco, uno en la provincia y distrito de Calca, otro en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención. (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se encuentra en el Cusco para articular acciones frente a los incendios forestales que afectan a la región, con énfasis en el distrito de Calca, donde se prioriza la atención de la emergencia.

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