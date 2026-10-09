Los principales gremios del sector turismo expresaron su respaldo a la eliminación del plazo de tres horas para concretar la compra de entradas a Machu Picchu. Sin embargo, solicitaron al Ministerio de Cultura implementar mejoras urgentes en la plataforma de venta de boletos para garantizar un proceso transparente, seguro y accesible para visitantes y operadores turísticos formales.

En un pronunciamiento conjunto difundido en Cusco este viernes 9 de octubre, las organizaciones señalaron que la modernización del sistema debe asegurar la disponibilidad real de entradas y condiciones equitativas para los distintos usuarios.

Las organizaciones precisaron que no respaldan el retorno a mecanismos que permitan retener cupos durante periodos prolongados sin que se haya efectuado el pago correspondiente. También aclararon que solicitar cambios operativos no significa rechazar de manera general la plataforma de venta.

Venta de entradas a Machu Picchu: los cambios que solicitan los gremios turísticos al Ministerio de Cultura. Foto: Andina

En ese sentido, sostuvieron que las decisiones técnicas deben responder a criterios objetivos y no a presiones para recuperar procedimientos que consideran superados. Los firmantes remarcaron que el objetivo es contar con un sistema moderno que responda a las necesidades del sector turístico.

¿Qué mejoras piden para la plataforma de venta de boletos?

Los gremios solicitaron al Ministerio de Cultura, entidad responsable de administrar la plataforma, habilitar funcionalidades diferenciadas para visitantes individuales y operadores turísticos formales.

Entre las medidas propuestas figuran herramientas para gestionar múltiples reservas, realizar operaciones por lotes, garantizar la trazabilidad de las transacciones y agilizar los pagos mediante procedimientos seguros y verificables.

Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de establecer una solución operativa oportuna y previsible para la venta diferida y continua de entradas correspondientes al 2027, especialmente para el Camino Inca.

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En el documento, las organizaciones señalaron que los costos y riesgos de la transición tecnológica no deben trasladarse indebidamente a los usuarios ni a las empresas turísticas. Por ello, plantearon habilitar diversas alternativas de pago, sin limitar las opciones a las tarjetas de crédito, además de revisar el impacto de las comisiones sobre los operadores.

También solicitaron garantizar una capacidad tecnológica suficiente, soporte oportuno y protocolos de contingencia frente a eventuales caídas de la plataforma, errores del sistema o pagos no procesados.

Los gremios advirtieron que la etapa de marcha blanca no debe convertirse en una operación permanente que mantenga limitaciones conocidas.

Exigen cronograma de mejoras al Ministerio de Cultura y Mincetur

Otro de los pedidos consiste en que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presenten de manera conjunta y pública un cronograma verificable de mejoras. Este deberá incluir responsables, plazos de implementación y mecanismos de seguimiento con participación de las organizaciones del sector.

#LoÚltimo Gremio de turismo respalda la eliminación del plazo de tres horas de reserva para ingreso a Machu Picchu Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/wXyXCGuoeg — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

El pronunciamiento fue suscrito por instituciones como la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), la Cámara Regional de Turismo del Cusco, la Cámara de Comercio del Cusco y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), entre otras.

También figuran ComexPerú, el Colegio Profesional de Licenciados en Turismo de la región Cusco y organizaciones de guías turísticos.

Finalmente, los firmantes reafirmaron su compromiso con la atención a los visitantes y la competitividad de Machu Picchu como destino turístico. En su pronunciamiento, sostuvieron que la solución no es retroceder, sino garantizar una plataforma moderna, accesible, segura y adecuada a las distintas modalidades de comercialización turística.

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