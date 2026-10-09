Boletos a Machu Picchu: operadores respaldan eliminar el plazo de tres horas y piden más medios de pago. Foto: Andina
Boletos a Machu Picchu: operadores respaldan eliminar el plazo de tres horas y piden más medios de pago. Foto: Andina
Por Redacción EC

Los principales gremios del sector turismo expresaron su respaldo a la eliminación del plazo de tres horas para concretar la compra de entradas a Machu Picchu. Sin embargo, solicitaron al Ministerio de Cultura implementar mejoras urgentes en la plataforma de venta de boletos para garantizar un proceso transparente, seguro y accesible para visitantes y operadores turísticos formales.

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