FOTO 12 | Los efectos del exceso de turismo se sintieron en todo el mundo. Y en Perú, los límites a las entradas diarias al Machu Picchu, que se rumoreaban desde hacía tiempo, finalmente se implantaron con el fin de proteger el sitio histórico de los efectos del exceso de tráfico peatonal. Todas estas son buenas noticias, y no solo para los destinos en riesgo de ser destrozados. Significa que en estos lugares frágiles, el turismo se desarrollará con una mirada más cercana a la sostenibilidad, y algunos lugares pasados ​​por alto hasta ahora recibirán la atención que siempre habían merecido. (foto: usi)
FOTO 12 | Los efectos del exceso de turismo se sintieron en todo el mundo. Y en Perú, los límites a las entradas diarias al Machu Picchu, que se rumoreaban desde hacía tiempo, finalmente se implantaron con el fin de proteger el sitio histórico de los efectos del exceso de tráfico peatonal. Todas estas son buenas noticias, y no solo para los destinos en riesgo de ser destrozados. Significa que en estos lugares frágiles, el turismo se desarrollará con una mirada más cercana a la sostenibilidad, y algunos lugares pasados ​​por alto hasta ahora recibirán la atención que siempre habían merecido. (foto: usi)
Por Redacción EC

Recientemente en Cusco se ha cambiado la modalidad de venta de boletos online para el ingreso a Machu Picchu. Antes cualquier persona o agencia podía reservar tickets hasta por tres horas, ocasionando que estos aparezcan como vendidos en el sistema y dejando sin oportunidad a miles de viajeros.

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