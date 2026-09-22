Recientemente en Cusco se ha cambiado la modalidad de venta de boletos online para el ingreso a Machu Picchu. Antes cualquier persona o agencia podía reservar tickets hasta por tres horas, ocasionando que estos aparezcan como vendidos en el sistema y dejando sin oportunidad a miles de viajeros.

Esto habría ocasionado que cientos de miles de boletos hayan permanecido bloqueados y al final no se hayan vendido, ocasionando una grave pérdida de ingresos y dejando a enormes grupos de visitantes sin poder conseguir entradas.

Lo más preocupante es que, según recientes denuncias, buena parte de estos tickets reservados y comprados al por mayorm era revendida a los turistas por mucho más del precio original, ocasionando fuertes denuncias.

MAFIA Y BOTS

En últimas declaraciones, el subprefecto del distrito de Machu Picchu, Michael Ugarte, denunció la existencia de un mafia de agencias de turismo, que acaparaban entradas para la maravilla mundial y que luego las revendían.

“Son como 40 agencias que se tienen que sancionar por todo este acaparamiento indebido que ha perjudicado al país y a Cusco, esto ha mellado la imagen no solamente de Cusco sino de todo el Perú”, señaló en entrevista a un medio de alcance nacional.

La autoridad informó que la propia Dirección de Cultura Cusco informó acerca de este grupo de agencias, que habría operado desde el año 2024 hasta este año, comprando boletos al por mayor y luego revendiéndolos a US$ 300 dólares.

Perú está incluido en el listado de países que participan en el Wiki Loves Monuments 2019. (Foto: AP)

Según explicó, las investigaciones demuestran que una sola agencia llegó a acaparar 11 200 entradas, a través del uso de nombres falsos o bots informáticos, que separaban los tickets en el sistema online.

DATO