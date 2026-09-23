Masa de hielo del nevado Humantay se desprende
Masa de hielo del nevado Humantay se desprende
Por Redacción EC

Un nuevo desprendimiento se registró este miércoles 23 en el nevado Humantay, en Cusco, el cual descendió hasta la laguna del mismo nombre mientras un grupo de turistas permanecía en la zona.

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