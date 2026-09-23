Un nuevo desprendimiento se registró este miércoles 23 en el nevado Humantay, en Cusco, el cual descendió hasta la laguna del mismo nombre mientras un grupo de turistas permanecía en la zona.

El fenómeno fue captado en video por visitantes que se encontraban cerca del atractivo turístico.

De acuerdo con las imágenes difundidas, aproximadamente diez turistas observaron desde las inmediaciones cómo una avalancha de nieve descendía desde una de las laderas que rodean la laguna.

🏔️🛘 ¡IMPRESIONANTE! Hoy varios turistas captaron el momento exacto de la MAYOR avalancha de este año del Nevado Humantay, ubicado en el departamento de #Cusco. 🇵🇪 #Perú #avalanche pic.twitter.com/d9IrkAhjzY — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) September 24, 2026

El episodio ocurrió en un sector de alta montaña, donde las pendientes y las condiciones del terreno pueden generar desprendimientos. Los visitantes permanecieron atentos mientras el material avanzaba desde la parte alta hacia la zona inferior de la ladera.

No es el primer desprendimiento

El nuevo evento se produce después de otros episodios registrados en el nevado Humantay durante los últimos meses.

El 27 de julio, una avalancha de nieve y hielo descendió desde las laderas del nevado y fue registrada por turistas que se encontraban en la zona. En aquella oportunidad no se reportaron heridos y las imágenes también mostraron a visitantes alejándose del sector ante el desprendimiento.

Posteriormente, en agosto, se produjo otro desprendimiento de hielo luego del sismo que afectó el sur del país. Las autoridades regionales evaluaron entonces la posibilidad de restringir temporalmente el acceso a la laguna Humantay debido a las condiciones de seguridad.

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) advirtió sobre la necesidad de realizar una evaluación de riesgos en el entorno de la laguna y establecer medidas de prevención y rutas de evacuación ante eventuales avalanchas.