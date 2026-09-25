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Se informó sobre la muerte de un turista mexicano en la ciudadela Machu Picchu. (Foto: AFP)
Se informó sobre la muerte de un turista mexicano en la ciudadela Machu Picchu. (Foto: AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA BRUNE
Por Agencia EFE

Un turista mexicano de 66 años murió este viernes en la ciudadela inca de Machu Picchu tras sufrir una descompensación mientras realizaba fotografías del famoso monumento ubicado en la región del Cusco, en el sur de Perú, informaron fuentes oficiales.

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