Intensa lluvia en Huaraz duró una hora y anegó diversas calles de la ciudad. Foto: Andina
Intensa lluvia en Huaraz duró una hora y anegó diversas calles de la ciudad. Foto: Andina
Por Redacción EC

La ciudad de Huaraz, capital de la región Áncash, soportó una intensa lluvia generando aniegos en diferentes calles y provocando preocupación entre los pobladores. La lluvia estuvo acompañada de potentes truenos y granizada, condiciones que alarmaron a los habitantes de la zona.

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