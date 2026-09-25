La ciudad de Huaraz, capital de la región Áncash, soportó una intensa lluvia generando aniegos en diferentes calles y provocando preocupación entre los pobladores. La lluvia estuvo acompañada de potentes truenos y granizada, condiciones que alarmaron a los habitantes de la zona.

Ante la intensidad de las precipitaciones, varios negocios ubicados en el centro de la ciudad optaron por cerrar temporalmente sus puertas. Los pobladores también buscaron refugio mientras disminuía la fuerza de la lluvia.

Las precipitaciones provocaron además la acumulación de agua en distintas calles de la jurisdicción.

Granizada y fuertes truenos acompañan intensa lluvia en Huaraz: estas son las provincias en alerta. Foto: @radiorsd

COEN advierte lluvias intensas en la sierra de Áncash

El episodio registrado en Huaraz ocurre mientras el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) advierte sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra de Áncash.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones están previstas para jueves y viernes, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Entre las provincias comprendidas en el nivel de alerta naranja se encuentran Aija, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Yungay, Sihuas y Recuay.

¿Qué recomienda el COEN ante las lluvias?

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar desplazarse por zonas expuestas a deslizamientos, huaicos, desbordes de ríos y quebradas.

También se aconseja asegurar los techos y estructuras de las viviendas, además de limpiar los sistemas de drenaje para facilitar la evacuación del agua.

Durante las lluvias, se recomienda evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas debido al riesgo que representan los incrementos repentinos de caudal.

Las autoridades locales deben permanecer atentas ante posibles emergencias y activar sus protocolos de respuesta cuando las condiciones lo requieran.

#ATENCIÓN: #Huaraz: Torrencial lluvia se viene registrando en la ciudad de Huaraz.



Incluso, reportan que se vienen presentando con descargas eléctricas. pic.twitter.com/GQBH0hSpOx — Edison Rentería (@edisonral) September 25, 2026

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