La temperatura diurna aumentará entre el sábado 19 y el lunes 21 de setiembre en la selva peruana, con una intensidad de moderada a fuerte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Los valores máximos alcanzarán entre 31 °C y 38 °C en la selva norte, entre 25 °C y 36 °C en la selva centro y estarán próximos a los 36 °C en la selva sur.

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El organismo señaló que durante estos días se prevé escasa cobertura nubosa, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

El pronóstico comprende provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Junín, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

Senamhi alerta aumento de temperaturas de hasta 38 °C en la selva durante los próximos días. (Foto: Andina)

En Amazonas, las provincias comprendidas son Bagua, Bongará, Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. En Cajamarca, el aviso alcanza a Cutervo, Jaén y San Ignacio; mientras que en Cusco comprende a La Convención.

En Huánuco, las zonas consideradas son Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. En Loreto, el pronóstico incluye Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.

En Junín, las provincias comprendidas son Chanchamayo y Satipo. En Madre de Dios, Tambopata, Manu y Tahuamanu; y en Pasco, Oxapampa.

En San Martín, el aviso alcanza a Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. En Ucayali, comprende Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población utilizar bloqueador o protector solar cuando se encuentre expuesta a la radiación solar. También aconsejó usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta.

Asimismo, recomendó beber abundante líquido para mantener una adecuada hidratación y evitar la exposición directa a los rayos del sol. También sugirió mantener una adecuada ventilación en las viviendas y centros de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos.