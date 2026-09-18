Temperaturas llegarán hasta los 38 °C en la selva entre el sábado 19 y lunes 21 de setiembre. (Foto: Andina)
Temperaturas llegarán hasta los 38 °C en la selva entre el sábado 19 y lunes 21 de setiembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La temperatura diurna aumentará entre el sábado 19 y el lunes 21 de setiembre en la selva peruana, con una intensidad de moderada a fuerte, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Los valores máximos alcanzarán entre 31 °C y 38 °C en la selva norte, entre 25 °C y 36 °C en la selva centro y estarán próximos a los 36 °C en la selva sur.

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