icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Presuntas contrataciones irregulares y una red clandestina de abastecimiento de combustible ponen bajo riesgo a los turistas que recorren Cusco para visitar sus principales atractivos. Este es el caso de la empresa Torontoy, que continúa trasladando pasajeros pese a operar en medio de un sistema informal de abastecimiento y sin contar con todos los permisos requeridos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.