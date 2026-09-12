Al menos una persona falleció y otras siete resultaron heridas tras el choque frontal entre un bus de transporte interprovincial de pasajeros y un camión cargado de verduras, ocurrido durante la madrugada en la vía Cusco-Arequipa.
Al menos una persona falleció y otras siete resultaron heridas tras el choque frontal entre un bus de transporte interprovincial de pasajeros y un camión cargado de verduras, ocurrido durante la madrugada en la vía Cusco-Arequipa.
El accidente de tránsito se registró pasadas las 4:00 a.m. a la altura del kilómetro 1054, en la jurisdicción del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, en Cusco.
De acuerdo con información de la Policía de Carreteras de Cusco, el bus de placa C9A-961, perteneciente a la empresa Grisman y conducido por Vladimir Marca Haro, colisionó frontalmente con el camión de matrícula F8C-940, manejado por Antonio Ley Vegazo.
Personal policial que realizaba patrullaje en la zona auxilió a las siete personas que resultaron con múltiples lesiones y las trasladó al centro de salud de Urcos para recibir atención médica.
La víctima mortal fue identificada como Bernardino Tacusi Ccorimanya, de 57 años, quien falleció producto del accidente.
La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades del caso.
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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