Bus interprovincial y camión chocan frontalmente en la vía Cusco-Arequipa. (Foto: Andina)
Bus interprovincial y camión chocan frontalmente en la vía Cusco-Arequipa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Al menos una persona falleció y otras siete resultaron heridas tras el choque frontal entre un bus de transporte interprovincial de pasajeros y un camión cargado de verduras, ocurrido durante la madrugada en la vía Cusco-Arequipa.

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