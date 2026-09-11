Según el Ministerio de Salud, en el Perú se diagnostican cada año entre 1,800 y 1,900 nuevos casos de cáncer infantil, siendo la leucemia uno de los más frecuentes | Foto: INSNSB
Según el Ministerio de Salud, en el Perú se diagnostican cada año entre 1,800 y 1,900 nuevos casos de cáncer infantil, siendo la leucemia uno de los más frecuentes | Foto: INSNSB
Por Redacción EC

La leucemia es el cáncer más frecuente en niños y uno de los insumos que más requiere durante su tratamiento son las plaquetas, un componente de la sangre que ayudan a prevenir los sangrados o hemorragias graves. En la Semana de la Concientización del Cáncer Infantil, especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja señalan que un paciente con leucemia puede requerir de 1 a 2 transfusiones de plaquetas por semana, especialmente en las primeras semanas de tratamiento, para los procedimientos y quimioterapias.