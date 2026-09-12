El cóctel La Grulla de Stragos (@stragoskaraoke) es parte de la reestruturación de la carta liderada por Nando Córdova, que busca posicionar al karaoke-bar dentro del circuito limeño. / Stragos

Por ejemplo, en San Borja, Stragos, el conocido karaoke-bar con 25 años de trayectoria, está dándole un nuevo impulso nikkei a su carta de cócteles bajo la visión del bartender y empresario Nando Córdova. “Hemos elaborado una carta de cócteles de autor que muestra la fusión peruano-japonesa. Incluimos destilados, licores peruanos, ingredientes e insumos como el matcha, que está de moda; el jazmín; el lichi que, a pesar de ser chino, en Japón se consume mucho. Tenemos paloma reversionada con pisco y sake, por ejemplo, decorada con un origami”, nos explica. Han reestructurado totalmente la carta con el propósito de incluir a Stragos en la escena de bares de Lima y capturar a un público que se divierta, que cante y que beba una propuesta sólida.

El bar clandestino E-Bar convive con Envy (@envy.socialbar), una propuesta que mira y responde a las tendencias internacionales. La carta es creación de Ángel Solórzano. / Envy

Por otro lado, en la terraza Envy destaca la experiencia de crear un punto de encuentro más allá de tomar un trago o escuchar música. No es una discoteca ni un bar, sino una experiencia que evoluciona conforme camina la noche. “Puedes llegar temprano a comer, compartir y tomar cócteles y, progresivamente, sentir cómo la música y la energía transforman el espacio”, comenta Nazarena García, encargada de Relaciones Estratégicas y PR. Este proyecto convive con E-Bar, un espacio clandestino con identidad propia, más íntimo y selectivo. “Esto nos permite desarrollar distintas experiencias dentro de un mismo ecosistema nocturno”, sostiene Nazarena. Nos comparte que tienen una filosofía de evolución permanente y viajan a ciudades del extranjero buscando las tendencias. En ese sentido, Envy está entrando a una nueva etapa y remodelándose, mientras tanto, E-Bar se mantiene abierto al público: “Nos adelantamos a lo que viene porque en una industria tan dinámica como el ‘nightlife’, quedarse quieto es retroceder”.

Además… Las imperdibles Los miembros del Club de Suscriptores de El Comercio pueden armar su propio recorrido a precios más bajos en Muna Craft Bar (30% dscto.), Social Restaurante & Bar (30% dscto.), Oui Bar + Ktchn (25% dscto.), Saria Sky Bar (20% dscto.) y Booze Bar (20% dscto.). ¿La Granja Azul, la primera pollería del país, también tiene su ‘ladies night’? Así es, las madames (como las llaman) gozan de una noche propia para bailar y brindar entre amigas todos los jueves de 6 p.m. a 11 p.m. en el tercer piso de San Isidro y El Polo.

Si aún no decides qué bar visitar, no olvides ingresar a la guía de los Premios Somos en el link: https://bit.ly/4AnvPIH. Aquí están los mejores lugares para comer, beber y disfrutar en Lima, como el ganador como mejor bar, María Mezcal; y el mejor rooftop, Amador.

Entre las más recientes aperturas está el regreso de Limaq Bar de Joel Chirinos en su nueva etapa en Av. Conquistadores 545, San Isidro. Limaq Bar es parte de la lista de los 50 Best Discovery.

Bienvenidos al barrio

Esa Lima nocturna se mantiene efervescente y, entre las más recientes aperturas, nos encontramos con Chakana Bar en Barranco y Pagano by Handshake en el piso 13 del hotel nhow Lima. Chakana nació inspirado en la terraza de la casa de Alberto Arce en el Valle Sagrado, donde recibía a sus amistades compartiendo largas conversaciones, música y baile. Alberto, uno de los socios fundadores, busca replicar ese sentir en su apuesta barranquina: “Actualmente existen propuestas alucinantes en Lima y espacios con un valor muy grande. Lo que Chakana Bar trae es un lugar auténtico, un bar con una propuesta gastronómica interesante y una carta de cervezas propias y coctelería a base de licores 100% peruanos que hacen de Chakana un lugar diferente”.

Un árbol adorna el centro del salón de Chakana. En la barra, la carta fue elaborada por André Querol. La Paloma o el Chakana Mule son imperdibles. / Chakana

Por otro lado, la apuesta del concepto Pagano by Handshake está en crear nuevas experiencias alrededor de la coctelería. “Se trata de un público local y de viajeros que valoran propuestas de coctelería, de gastronomía, de diseño, de cultura que tienen que ver con un segmento de ‘lifestyle’”, sostiene Marcela Neyra, gerente general de nhow Lima, un hotel caracterizado por su diseño disruptivo y categoría prémium. “La carta está desarrollada a partir de la experiencia y el conocimiento de Handshake, que son referentes internacionales en coctelería. Con ellos incorporamos técnicas como la clarificación, la destilación, la fermentación y la carbonatación en la elaboración de nuestros cócteles”, agrega. Aquí, la atención a los detalles es clave.

La carta de cócteles del nuevo concepto del hotel nhow Lima, Pagano, ha sido desarrollada por Handshake, referente internacional en coctelería. IG: @pagano_handshake. / Pagano by Handshake

Para todos los públicos

Cubriendo la necesidad de bailar, cantar y desahogar el mal de amores con las más sentidas canciones mexicanas de Paquita la del Barrio, Paulina Rubio o Juan Gabriel, los espacios temáticos del despecho son una tendencia que se va expandiendo y convocando principalmente a las mujeres mayores de 30 años. El primero fue María Mezcal, en Miraflores, y las opciones se han diversificado. Rosa Mezcal, por ejemplo, solo abre los viernes y sábados cuidando que en cada minuto la gente solamente viva la fiesta con espectáculos y hora loca. Diego Zurek, socio de la marca con locales en Los Olivos y San Juan de Lurigancho, comenta que abren a las 9 de la noche y atienden hasta las 6 de la mañana. Y que el público masculino también está creciendo.

En los locales de Rosa Mezcal en Los Olivos y San Juan de Lurigancho se incentiva la fiesta a cada minuto. Solo abren viernes y sábado. / Rosa Mezcal

Como vemos, la oferta aumenta y se viene adaptando a las demandas de todos los públicos de nuestra capital. //