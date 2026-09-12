Por Diana Gonzales Obando

Las noches en Lima no responden a una sola fórmula: están quienes salen en busca del cóctel preciso, quienes prefieren descubrir destilados peruanos en sus mejores versiones de coctelería, quienes necesitan desfogarse bailando después de una dura jornada de trabajo o aquellos que buscan una experiencia totalmente inesperada. La oferta es amplia y no se restringe únicamente a los fines de semana, cada día tiene su propio ritmo, como en la reciente edición de la Semana de Pisco Punch o de Lima Cocktail Week, donde las barras de Lima se mantienen vibrantes.

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.