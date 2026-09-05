Por Diana Gonzales Obando

La llegada del fenómeno de El Niño (FEN) a nuestras costas no es ninguna novedad. De hecho, su presencia tiene al menos 17 mil años de antigüedad en la costa peruana y se ha repetido cíclicamente, como bien lo sabemos. Los antiguos peruanos lo tenían estudiado, al igual que a otros fenómenos naturales y cambios climáticos.

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