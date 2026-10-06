El Gobierno restablecerá la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves en los colegios del país, informó el ministro de Educación, José Antonio Chang. Según el titular del Ministerio de Educación (Minedu), la medida comenzará a regir este año, una vez que concluya el proceso de elaboración y aprobación de la norma.

Chang explicó que el documento será presentado públicamente este jueves y posteriormente pasará por un periodo de prepublicación de entre cinco y diez días, durante el cual se recibirán observaciones y aportes antes de emitir la disposición definitiva.

“Definitivamente regresa la expulsión, pero en faltas graves” , declaró el ministro. Precisó que algunos aspectos de la norma todavía se encuentran en etapa de definición y que los criterios específicos para establecer qué conductas serán consideradas faltas graves deberán quedar establecidos en el documento final.

El titular del Minedu señaló que, luego de la prepublicación, se recogerán los aportes y se procederá con la publicación de la norma. “Este año empieza a regir” , afirmó. Por ello, la medida no podrá aplicarse de manera inmediata hasta que se aprueben y publiquen las disposiciones correspondientes.

#EnVivo José Antonio Chang, ministro de Educación: El término del año escolar, en algunas regiones, ya se ha tomado la decisión de adelantarlo a fines de noviembre, en aquellas zonas donde potencialmente el fenómeno de El Niño llegue con fuerza Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 6, 2026

Cierre anticipado de clases por El Niño

Chang también anunció medidas preventivas para las instituciones educativas ubicadas en las zonas con mayor riesgo ante los efectos del fenómeno de El Niño. El año escolar terminará antes en las regiones consideradas más expuestas, con clases que culminarían hacia fines de noviembre y los primeros días de diciembre.

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El Minedu estima que cerca de 18 mil instituciones educativas de ocho regiones se encuentran en zonas que podrían resultar seriamente afectadas por las condiciones climáticas previstas. Para atender eventuales daños en la infraestructura escolar, el sector cuenta con 1.500 aulas prefabricadas, que podrán ser utilizadas temporalmente cuando no sea posible continuar las clases en los locales habituales.

Ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados, Chang ya había señalado que el sector prepara distintos escenarios para garantizar la continuidad del servicio educativo durante una emergencia asociada a El Niño. Entre las alternativas figuran ajustes de horarios, clases mediante televisión, reubicación de alumnos en locales comunales o parroquiales y educación a distancia mediante radio, televisión y material impreso.

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