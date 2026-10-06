Minedu prepara norma para permitir expulsión de estudiantes por faltas graves. (Foto: Andina)
Minedu prepara norma para permitir expulsión de estudiantes por faltas graves. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno restablecerá la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves en los colegios del país, informó el ministro de Educación, José Antonio Chang. Según el titular del Ministerio de Educación (Minedu), la medida comenzará a regir este año, una vez que concluya el proceso de elaboración y aprobación de la norma.

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