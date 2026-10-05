Ministro José Antonio Chang responderá pliego interpelatorio de 44 preguntas. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Ministro José Antonio Chang responderá pliego interpelatorio de 44 preguntas. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)
Por Redacción EC

El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes la moción de interpelación presentada en contra del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

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