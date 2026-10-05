El Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este martes la moción de interpelación presentada en contra del ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

La Moción de Orden del Día 424 fue presentada el pasado 21 de setiembre por diputados de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras. Posteriormente, el diputado Guillén Valencia se adhirió al pedido.

La interpelación fue incorporada a la agenda del Pleno después de que la Junta de Portavoces tomara conocimiento de la moción en su sesión del 29 de setiembre.

En los últimos días, además, algunos legisladores retiraron su respaldo a la moción. Sin embargo, esta aún permanece en la agenda.

La moción de interpelación fue presentada por una serie de cuestionamientos al ministro entre los que se encuentran la crisis de la Universidad Nacional de Ucayali, denuncias vinculadas a la Sunedu, nombramientos en el sector y los cambios anunciados en la currícula escolar.