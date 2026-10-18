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Un buen corte de pelo contra la violencia

Mientras la presidenta propone “recortar la ideología” de los textos escolares, las denuncias de violencia en las aulas suman 16.550 en nueve meses.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Más allá de que se puedan y deban revisar los textos escolares, la pregunta es si el problema de violencia física, psicológica y sexual que hoy presenciamos aterrados dentro y fuera de los colegios tiene su origen en algún tipo de ideología plasmada en los libros de texto". Ilustración: El Comercio
    "Más allá de que se puedan y deban revisar los textos escolares, la pregunta es si el problema de violencia física, psicológica y sexual que hoy presenciamos aterrados dentro y fuera de los colegios tiene su origen en algún tipo de ideología plasmada en los libros de texto". Ilustración: El Comercio

    Milan T. Q., de 13 años, estudiante del colegio Santa Isabel de Huancayo, era víctima de ‘bullying’ y sus padres habían decidido cambiarlo de colegio. El 21 de agosto salió de su casa para una supuesta despedida organizada por sus compañeros. Todo era mentira. Ese día murió tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca por esos mismos estudiantes que lo acosaban permanentemente. ¿Un buen corte de cabello o una basta más larga podrá resolver el problema de la violencia en las aulas?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.