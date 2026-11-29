Hizo bien la presidente Keiko Fujimori en cancelar su viaje a Colombia y trasladarse a Piura. La emergencia de las lluvias lo exigía.

Desde el año pasado se sabía del fenómeno de El Niño. De la magnitud extraordinaria se empezó a hablar desde agosto, aproximadamente.

Los gobiernos anteriores no avanzaron en los planes de prevención. La sucesión de cuatro presidentes y muchos ministros en el último período presidencial (2021-2026) contribuyó al abandono de las tareas.

El gobierno de Fujimori asumió conociendo que esa era una de las tareas urgentes. Se hicieron trabajos de descolmatación, algunas defensas ribereñas y se arreglaron e instalaron geomallas en una docena de quebradas (solo en Lima hay 60).

El problema y la magnitud del fenómeno son enormes. En Piura seis distritos han sido duramente afectados por las lluvias. Además, sufrieron sectores importantes de al menos seis provincias.

En Tumbes, casi una veintena de centros poblados ha quedado inundada y muchos incomunicados. El río Tumbes registra niveles de alarma roja y ya se activaron algunas quebradas en ambas regiones.

Lamentablemente, en Ignacio Merino, en Piura, por ejemplo, todos vimos motobombas sin funcionar por falta de combustible. Las casas permanecen inundadas, los vecinos atrapados en sus propios hogares, sin electricidad ni agua potable.

El Ejército instaló dos trasvasadores que llevan el agua al río Piura. Solo en Ignacio Merino eso fue completamente insuficiente debido a la continuidad de las lluvias. ¿Y todo el resto?

No hubo coordinación con las autoridades locales para el uso de las motobombas. Recién con la venida de las lluvias el ministro de Defensa hizo la solicitud a las autoridades locales, de manera pública. Si sabía que venían las lluvias, ¿no se debió coordinar antes con las autoridades locales?

A mediados de agosto, la propia presidente Fujimori lo advirtió. “Estamos tarde frente a la llegada inminente de este fenómeno de El Niño, de este Meganiño que nunca antes en la historia ha llegado tan fuerte como el que vamos a enfrentar”, declaró.

Sorprende, entonces, que el gobierno haya tenido escasa capacidad de reacción ante estas primeras lluvias del fenómeno. Sabemos, además, que las precipitaciones seguirán hasta el domingo.

El Estado Peruano es lento y está atascado. El gobierno debe encontrar la forma de destrabar los recursos fiscales. Debe tener, al menos, su lista de gastos y compras para la emergencia.

No es un problema solo de este gobierno, pero este gobierno tiene que resolverlo.