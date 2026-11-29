El viernes, alrededor de las 6:30 a. m., la Costa Verde volvió a parecer el set de una película de acción. Un grupo de encapuchados armados cerró el paso a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla, disparó contra una de ellas, blindada, y en cuestión de minutos se llevó maletines. Dos personas resultaron heridas. Según las víctimas, solo les robaron ropa y joyas: una versión difícil de cuadrar con un vehículo blindado y un asalto con armas largas.

Esa escena ya la habíamos visto. El 22 de marzo, en la subida Escardó, en San Miguel, otra banda armada interceptó dos vehículos, se llevó ocho kilos de oro e hirió a dos personas. Al día siguiente, el dueño del cargamento aún no se había presentado ante la Dirincri para denunciar el robo. ¿Por qué nadie corre a reclamar más de un millón de dólares en oro?

La película se repite, con más sangre, en Pataz, donde la tasa de homicidios llega a 166 por cada 100.000 habitantes, y en los ríos envenenados de Madre de Dios. La financia un negocio que, según el IPE, ya explicaría más de la mitad de las exportaciones de oro del país. Y su escudo tiene nombre: Reinfo.

Creado como registro temporal para formalizar a pequeños mineros, el Reinfo ha sido prorrogado cinco veces y apenas ha formalizado al 2,4% de sus inscritos. Lo que sí ha garantizado es impunidad: quien figura en él queda exento de responsabilidad penal por minería ilegal, aunque contamine o incumpla sus obligaciones.

Aun así, en el Congreso la izquierda no solo se resiste a la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE), sino que busca extender ese manto protector hasta el 31 de diciembre del 2028. Este martes, la Comisión de Energía y Minas, presidida por Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, pondrá al voto esa prórroga. Roberto Sánchez, candidato derrotado en la segunda vuelta, defiende al minero “ancestral” que trabaja con métodos tradicionales y ha llamado a movilizarse si no se amplía el registro. Pero nadie tiende emboscadas con fusiles ni draga ríos con maquinaria pesada siguiendo prácticas ancestrales.

La ley del gobierno tiene mucho que mejorar. Arrastra la misma mirada cándida sobre lo “ancestral” y su régimen de consolidación de 18 meses se parece demasiado a otra prórroga. Pero al menos fija un plazo, obliga a fiscalizar las plantas donde se lava el oro y abre un camino a quien quiere cumplir la ley. La alternativa es seguir premiando a quienes ganan millones sin pagar un sol de impuestos.

El presidente del Senado, Miguel Torres, admitió que la oposición tiene los votos para trabar la ley MAPE y aprobar la ampliación en Diputados, y que a los senadores solo les tocará poner candados. No es la única salida. El Senado puede rechazar cualquier prórroga y el Ejecutivo, observarla. Si ninguna prospera, el 1 de enero se acabará el escudo.

El gobierno de Keiko Fujimori no tiene por qué aceptar más ampliaciones para una economía que mueve diez veces más dinero que el narcotráfico. Con voluntad política, puede iniciar una fiscalización legal, ambiental, tributaria y penal de estos grupos, mientras se construye la nueva ley.

La pregunta es si esa voluntad existe. Si el gobierno se atreverá a enfrentar a los mineros ilegales de Pataz, Madre de Dios o Caravelí, o si seguiremos viendo la misma película de violencia, corrupción y poder. Esta vez, rodada en la Costa Verde.