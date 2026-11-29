La minería ilegal y el Reinfo, el mecanismo legal que le permite operar impunemente, se han convertido en uno de los problemas más urgentes y complejos de resolver en el Perú.

Combatirla enfrenta obstáculos operativos, como la debilidad de las fuerzas del orden, la precariedad del sistema de justicia y la corrupción; pero también políticos y económicos, pues esta actividad ha desarrollado un ecosistema que mueve enormes cantidades de dinero, involucra a una parte importante de la población y genera intereses capaces de infiltrarse en las instituciones e influir en las decisiones políticas. Así lo demuestran las sucesivas prórrogas del Reinfo aprobadas por el Congreso durante la última década.

Sin embargo, la falta de solución a este problema no responde únicamente a la inoperancia, la corrupción o la influencia de las economías ilegales en el Parlamento, ni la inacción del Poder Ejecutivo puede explicarse exclusivamente por las presiones de la minería ilegal al interior del Estado.

El origen de este entrampamiento puede remontarse al 2012, año en el que el gobierno de Ollanta Humala crea la política de formalización de la pequeña minería y minería artesanal a través del Decreto Legislativo 1105, elevando a rango de ley una política sectorial que pudo darse vía decreto y abriendo la puerta a que se manipule desde el Congreso.

Luego de esto ya no hubo marcha atrás. En el 2016, el gobierno de PPK recicló el decreto legislativo, simplificando el proceso que solo había logrado formalizar a poco más de 250 mineros y que ya funcionaba como carta blanca para la minería ilegal. En los años siguientes, empiezan las iniciativas parlamentarias para ampliar el plazo del proceso, convirtiéndose en una tradición anual.

Al cederle al Congreso un problema que no le correspondía y que, por su propia naturaleza plural y colegiada, no está en capacidad de resolver, el Ejecutivo se ató de manos. Hoy, cuando por fin tenemos un gobierno que tiene la voluntad de ponerle fin al Reinfo y sus infinitas prórrogas, no puede hacerlo porque depende del Poder Legislativo.

Lo que está ocurriendo con la minería ilegal no es un caso aislado. Durante años se han venido dando leyes sobre materias que no lo requerían y las competencias del Ejecutivo y el Parlamento se han ido entrelazando tanto que lo que experimentamos hoy es una terrible parálisis política y una ausencia total de dirección.

La compulsión legislativa que ha poseído a la política peruana no solo produce un exceso de leyes que muchas veces son malas e innecesarias, sino que nos da como resultado gobiernos con un margen de maniobra muy reducido y, por lo tanto, dependientes de bancadas en el Congreso que aún no han dejado claro de qué lado están en este tema.