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La ley más importante de este Congreso

“Si sale bien, integrará al país y consolidará el Estado de derecho. Será fundacional. Y será la mejor manera de reducir la minería ilegal”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza
    Composición: El Comercio / Ilustración: Giovanni Tazza

    La ley MAPE es quizá la más importante que vaya a dar este Congreso, por los efectos estructurales que puede tener en la sociedad y la economía peruanas. Si sale bien, integrará al país y consolidará el Estado de derecho. Será fundacional. Y será la mejor manera de reducir la minería ilegal.

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