En Urubamba, CADE Ejecutivos cerró con un llamado a invertir en las regiones sin esperar a que todas las brechas estén resueltas. La tarea es compartida. Al Estado se le pidió estabilidad en las reglas, trámites más ágiles y mejor uso de los recursos públicos. Al empresariado le toca identificar dónde ya puede invertir y qué puede hacer desde ahora para ampliar esas oportunidades. Y si IPAE va a liderar la definición de prioridades al 2050, la evaluación debería llegar en la próxima edición de CADE.

Con Joanna Kámiche, colega del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), preparamos un reporte sobre las potencialidades en agroindustria, manufactura, pesca y turismo en las regiones y Carlos Casas, también investigador del CIUP, elaboró el estudio sobre minería. Estos trabajos sirvieron de insumo para una mesa sobre desarrollo productivo regional. ¿Estamos organizando la inversión según la manera en que realmente funciona la economía de cada territorio? Esa pregunta debería orientar las decisiones que tomemos después del foro. Una cuenca, un mercado laboral o la zona de influencia de un puerto suelen abarcar varias jurisdicciones. Allí empieza una descentralización económica basada en territorios productivos funcionales. En el norte, una red de frío y mejores accesos a los puertos pueden servir tanto a la agroindustria como a la pesca y la acuicultura. En el sur, varias operaciones mineras pueden compartir estándares de compra y abrir mercado a fabricantes y proveedores locales. En Cusco, conectar destinos y gestionar su capacidad de visita permite que el gasto turístico llegue a más localidades y ayude a conservar el patrimonio.

Propongo que, durante el primer semestre del 2027, además de tomar acción frente al fenómeno de El Niño (FEN), el Ejecutivo y las nuevas autoridades regionales y locales acuerden al menos dos corredores piloto. Cada uno debería tener una cartera común de inversiones, un responsable por proyecto, financiamiento identificado y plazos públicos. El ordenamiento territorial debe orientar la inversión en función de la disponibilidad de agua, los usos del suelo y los riesgos climáticos. Eso permite programar juntos caminos, conectividad digital, agua y saneamiento, y energía confiable de fuentes diversificadas, incluido el gas natural y las renovables donde sean viables. Frente al FEN, proteger drenajes, puentes y vías de salida del norte sería una primera tarea compartida. El gobierno debe asegurar derechos de propiedad y poner plazos verificables a los permisos, con expedientes interoperables y estándares ambientales y sociales exigibles. El estudio de Casas advierte que el repunte de la inversión minera se concentra en proyectos en marcha, mientras la exploración apenas crece. Agilizar sus autorizaciones con evaluaciones en paralelo ayudaría a renovar la cartera. A los gobiernos subnacionales les corresponde convertir el canon en servicios que funcionen, con proyectos coordinados entre municipios y presupuesto para operarlos y mantenerlos. Los gremios y cámaras regionales pueden convocar a sus asociados y publicar los compromisos que cada empresa asuma. Las empresas pueden anticipar sus necesidades de compra, acordar requisitos comunes, acompañar a las pequeñas empresas en su formalización y cofinanciar formación técnica. Los institutos y universidades pueden ajustar su oferta a la demanda productiva, organizar formación dual y aportar investigación aplicada, desde sanidad acuícola hasta tecnologías de ahorro de agua. El diálogo necesita rendición de cuentas. Un observatorio con autonomía técnica, integrado por academia, gremios, autoridades y sociedad civil, debería publicar una línea de base y reportar trimestralmente los avances de cada corredor. Así se podrá saber cuánto demora un permiso, cuánto cuesta llevar un producto al mercado, cuántas pequeñas empresas ganan contratos y cuántos egresados consiguen empleo formal. La evaluación también debe mostrar si mejoran los ingresos, la continuidad de los servicios y, con el tiempo, si cae la pobreza. Esas son las primeras cifras que deberían orientar el siguiente presupuesto y permitir corregir lo que falle.

La próxima CADE ofrece un plazo para rendir cuentas. Para entonces, las autoridades deberían poder mostrar qué proyectos empezaron, las empresas qué inversiones y empleos comprometieron y el observatorio qué avances verificó. La medida del éxito será que más peruanos puedan construir una vida digna con su trabajo en la región donde quieren vivir.