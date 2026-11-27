En CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano advirtió que solo tres de cada diez peruanos reconocen que las empresas grandes y pequeñas ayudan a cumplir sus sueños. Para el especialista, las empresas crean valor, pero la ciudadanía todavía no lo interpreta como oportunidades que pueda experimentar.

Medir ese valor ayuda a hacerlo visible. El estudio “Contribución económica de la actividad de Alicorp en el Perú, periodo 2019-2024”, elaborado por APOYO Consultoría, calcula el alcance de la compañía en empleo, pequeños negocios y cadena de valor. Sus resultados abarcan desde la operación de la compañía hasta la bodega de barrio.

Un empleo que se multiplica

Alicorp contaba con 4,947 trabajadores directos en 2024. El estudio estima que su actividad sostiene, además, 27,570 empleos indirectos, en proveedores y servicios vinculados, y 19,775 inducidos, que nacen del consumo de los hogares de esos trabajadores. El total llega a 52,292 puestos.

La proporción lo resume mejor. Por cada 100 empleos directos, la economía registra 557 indirectos y 400 inducidos adicionales. Ese volumen equivale al 9,9% del empleo formal privado de la manufactura.

No es un dato menor frente al panorama laboral actual, en el que entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, el 69,1% de los ocupados del país tuvo un empleo informal, según el INEI.

Del proveedor a la bodega

A través de su red de distribuidores exclusivos, Alicorp atendió en 2024 a más de 160 mil clientes entre bodegas, puestos de mercado, restaurantes y otros establecimientos. Son parte de un universo donde las mipymes formales representan el 99,3% de las empresas y emplean a 10,5 millones de trabajadores, el 89,1% del empleo privado nacional, según el Ministerio de la Producción.

La compañía complementa el abastecimiento con herramientas para esos negocios. Insuma, plataforma que facilita el acceso a productos para emprendimientos, había beneficiado a más de 18 mil emprendedores al 2024. Esta plataforma facilita el abastecimiento de productos, optimiza los tiempos de entrega y ofrece herramientas digitales de gestión empresarial y capacitaciones.

Por esa iniciativa, Alicorp fue reconocida entre las Empresas que Transforman 2024. Diadía, otra de sus propuestas, registra más de 71 mil clientes beneficiados.

En la sesión “El sueño peruano” de CADE Ejecutivos 2026 se sostuvo que el espíritu emprendedor de los peruanos responde a un deseo de autonomía. Herramientas de Alicorp como estas acompañan a quienes ya tienen un negocio y buscan crecer.

Un impacto más allá de la operación

Entre 2019 y 2024, las operaciones de Alicorp generaron un impacto económico total de S/ 32,089 millones, el 0,6% del PBI nacional acumulado del periodo, considerando efectos directos, indirectos e inducidos.

Son cifras que conversan con lo que se discute estos días en Urubamba, donde CADE Ejecutivos 2026 reúne a líderes empresariales bajo el lema “Unidos para Avanzar”. Avanzar pasa por generar más empleo formal y por que las empresas grandes y los negocios pequeños crezcan juntos.

Medir cuánto trabajo y cuántas oportunidades se mueven alrededor de cada compañía ayuda a ver qué funciona y hacia dónde conviene mirar. También permite que más peruanos reconozcan, en su bodega, su restaurante o su empleo, el valor que esa cadena construye.

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