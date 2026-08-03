Alicorp inició operaciones en el segmento de Cuidado del Hogar en Colombia, luego de completar la adquisición del negocio de Cuidado del Hogar de Unilever en el país. La transacción amplía la operación de la compañía peruana en Colombia y fortalece su participación en una categoría de consumo masivo con ventas anuales estimadas en US$1.662 millones.

La adquisición tiene un valor aproximado de US$158 millones. Con este movimiento, Alicorp incorpora marcas de reconocida trayectoria entre los consumidores colombianos, como FAB, Aromatel, Puro, 3D Multiusos, Coco Varela, Barrigón, Vel Rosita y Lavomatic. También suma capacidades operativas y comerciales que le permitirán competir desde una plataforma establecida en el país.

“Colombia es un mercado relevante para nuestra estrategia regional por su tamaño, el desarrollo de sus canales comerciales y el potencial de crecimiento de sus categorías de consumo masivo. Esta adquisición nos permite entrar al negocio de Cuidado del Hogar sobre una base consolidada, con marcas cercanas a los consumidores y capacidades que seguiremos fortaleciendo con nuestra experiencia en gestión, distribución e innovación”, afirmó Juan Felipe Isaza, Country Manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe.

El inicio de operaciones representa un cambio relevante en la composición del mercado local de Cuidado del Hogar, al incorporar a la categoría un jugador regional con experiencia en la gestión de marcas de consumo masivo y en la integración de negocios adquiridos. Para Alicorp, significa entrar a un segmento de alto potencial con un portafolio reconocido y una red de distribución con alcance nacional.

La llegada de Alicorp a esta categoría se produce en un momento de crecimiento para la compañía. En el segundo trimestre de 2026, sus ventas consolidadas aumentaron 10,2% frente al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los S/3,155 millones (equivalente a US$919 millones), mientras que el Ebitda ajustado creció 7,5%, hasta los S/470 millones (equivalente a US$137 millones). Sus negocios internacionales registraron un incremento de 58,6% en ventas, impulsado, entre otros factores, por la integración de adquisiciones recientes.

Como parte del inicio de operaciones, Alicorp incorpora capacidades productivas en una planta ubicada en Palmira, Valle del Cauca, donde el negocio ocupará un área de 2.560 m². La operación tendrá capacidad para producir 134.000 toneladas métricas para ocho marcas de las categorías de detergentes y suavizantes.

Cerca de 200 colaboradores que formaban parte de la operación de Unilever se integran de manera inmediata a Alicorp. La compañía destacó que esta incorporación permitirá preservar el conocimiento técnico, productivo y comercial acumulado alrededor de las marcas adquiridas.

Con este proceso, la operación Alicorp en Colombia contará con alrededor de 230 trabajadores. La adquisición en Colombia se suma a la compra de Jabonería Wilson en Ecuador, una operación cercana a los US$125 millones.