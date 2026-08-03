La adquisición tiene un valor aproximado de US$158 millones. Foto: GEC.
La adquisición tiene un valor aproximado de US$158 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Alicorp inició operaciones en el segmento de Cuidado del Hogar en Colombia, luego de completar la adquisición del negocio de Cuidado del Hogar de Unilever en el país. La transacción amplía la operación de la compañía peruana en Colombia y fortalece su participación en una categoría de consumo masivo con ventas anuales estimadas en US$1.662 millones.

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