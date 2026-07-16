El nombramiento de Correa se produce luego que Financiera Efectiva reciba las autorizaciones de la SBS para convertirse en Banco Efectiva y operar comercialmente bajo la marca Efectibank. Foto: GEC.
El nombramiento de Correa se produce luego que Financiera Efectiva reciba las autorizaciones de la SBS para convertirse en Banco Efectiva y operar comercialmente bajo la marca Efectibank. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Banco Efectiva, entidad que pertenece al Grupo EFE, informó que su junta universal aprobó la designación de Álvaro Correa Malachowski como nuevo presidente del directorio para el periodo 2025-2028.

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