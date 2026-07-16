Banco Efectiva, entidad que pertenece al Grupo EFE, informó que su junta universal aprobó la designación de Álvaro Correa Malachowski como nuevo presidente del directorio para el periodo 2025-2028.

El acuerdo fue dado el 13 de julio y se comunicó mediante un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Correa asume el cargo en reemplazo de Manuel Emilio Tudela Gubbins, cuya renuncia fue aceptada por la junta. Sin embargo, Tudela continuará vinculado a la organización como director titular. Además, la junta dejó sin efecto la designación de Correa como director suplente tras su incorporación como presidente del directorio.

Álvaro Correa, exCEO de Alicorp, es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Administración por Harvard Business School. Correa cuenta con una amplia trayectoria en los sectores financiero y corporativo.

Se desempeñó también en cargos como: dirección ejecutiva de Pacífico Seguros y Atlantic Security Bank, así como en las posiciones de CFO de Credicorp y del BCP.

Por otro lado, Alba Fiorella San Martín Piaggio asumió el cargo de directora suplente, mientras que Leonel Esteban Henríquez Cartagena fue incorporado como nuevo integrante del directorio en calidad de director titular.

Cabe precisar que el nombramiento de Correa se produce luego que Financiera Efectiva reciba las autorizaciones de la SBS para convertirse en Banco Efectiva y operar comercialmente bajo la marca Efectibank.