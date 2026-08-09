Horóscopo de HOY, domingo 9 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: las cosas en la relación comenzarán a tambalear por no escuchar y manejarse sin consultar. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: la impulsividad será una traba.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: el trabajo o los negocios dejarán de ocupar espacio en la relación y la armonía volverá. Salud: evitará las ingestas excesivas. Sorpresa: desafío interesante.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: algo que se diga al pasar parecerá una mentira pero tendrá valor para aclararlo. Salud: iniciará una dieta más sana. Sorpresa: alguien creará problemas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: descubrirá afinidades impensadas con alguien y el camino al romance estará despejado. Salud: una molestia se reiterará. Sorpresa: encuentro inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: algunas señales no serán claras pero se acercará a alguien y surgirán inolvidables momentos. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: una máscara caerá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se permitirá momentos divertidos y alguien no podrá ignorar su fuerte encanto. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: elogios inesperados.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: la tensión en la pareja quedará atrás al expresar los sentimientos no compartidos. Salud: momento ideal para relajarse. Sorpresa: alguien revelará secretos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: dejará atrás el aislamiento y habrá momentos que querrá disfrutar en pareja. Salud: se cuidará de golpes y tropiezos. Sorpresa: alguien tendrá coraje.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: surgirán cuestiones en la relación que afectarán la armonía lograda. Salud: el nerviosismo se calmará. Sorpresa: alguien se volverá indispensable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: un interrogante del que no obtiene respuesta será motivo de desencanto. Salud: una herida ya no molestará. Sorpresa: alguien será rescatado del olvido.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: la pareja dejará atrás los entredichos y recuperará el encanto mutuo y la armonía. Salud: decidirá por una dieta sana. Sorpresa: críticas maliciosas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: las dudas desmotivarán a la pareja pero una explicación oportuna animará la intimidad. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: su sensibilidad será destacada.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MEMORIOSA DE LOS EVENTOS FAMILIARES PERO LO EMOTIVO SE LO GUARDA PARA SÍ.