Sismo de magnitud 4.8 se registró en Lurín, según informó el IGP

Este miércoles 19 de agosto, a las 5:28 a.m, se registró un sismo de magnitud 4.8 a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo a la entidad, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 42 kilómetros. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0565

Fecha y Hora Local: 19/08/2026,05:28:02

Magnitud: 4.8

Profundidad: 42 km

Latitud: -12.46

Longitud: -77.20

Intensidad: III Lurín

Referencia: 42 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/hEzxLrT39x — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 19, 2026

Ante el incremento de noticias vinculadas a presuntos terremotos, el IGP recordó que los sismos no pueden predecirse y pidió a la población informarse únicamente mediante canales oficiales, además de mantener medidas de prevención debido a que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

Por ese motivo, ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores.

#Sismo de magnitud 4.8 registrado hace instantes con epicentro a 42 km al SO de Lurín, Lima – Lima, fue percibido entre leve y moderado por la población. El monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu pic.twitter.com/lu4b2O9Lg6 — COEN - INDECI (@COENPeru) August 19, 2026

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.