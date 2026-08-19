Sismo de magnitud 4.8 se registró en Lurín, según informó el IGP
Sismo de magnitud 4.8 se registró en Lurín, según informó el IGP
Por Redacción EC

Este miércoles 19 de agosto, a las 5:28 a.m, se registró un sismo de magnitud 4.8 a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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