Consulta los últimos sismos registrados en el Perú según reportes del IGP. El territorio peruano se ubica en una zona con alta propensión a la actividad sísmica, debido a que está asentado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”. Siguiendo esta lógica, el país suele temblar de manera continua con variadas magnitudes desde las más imperceptibles hasta sismos de gran escala. Siendo estos los más temidos por la población habitante. Las zonas que suelen reportar más sismos son Ica, Arequipa, Lima y otras regiones que están estratégicamente ubicadas en los puntos de coalición de las placas tectónicas.

Por otro lado, a pesar de que la región peruana tiene un alto factor de riesgo para temblores y terremotos, no es el único país con dicha característica, sino que comparte este factor con otros países vecinos de Sudamérica. Asimismo, con el país nipón ubicado al otro lado del Pacífico, Japón.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú reporta de manera constante cada sismo registrado en el país con el objetivo de informar a la población y hacer un seguimiento a los movimientos telúricos y promover una cultura de prevención junto a INDECI para evitar futuras desgracias para millones de peruanos.

Aquí te compartimos los últimos reportes de sismo del IGP:

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0718 Fecha y Hora Local: 05/10/2026,15:24:38 Magnitud: 3.7 Profundidad: 59 km Latitud: -12.05 Longitud: -77.27 Intensidad: III Callao Referencia: 17 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao https://t.co/zVhx7vxqjn — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 5, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0716 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,19:50:19 Magnitud: 3.5 Profundidad: 10 km Latitud: -10.56 Longitud: -75.39 Intensidad: II-III Oxapampa Referencia: 2 km al NE de Oxapampa, Oxapampa - Pasco https://t.co/S8du2o6rPb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 5, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0715 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,18:03:06 Magnitud: 3.5 Profundidad: 11 km Latitud: -15.70 Longitud: -71.96 Intensidad: II-III Cabanaconde Referencia: 9 km al S de Cabanaconde, Caylloma - Arequipa https://t.co/Mm84thRYRZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 4, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0714 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,16:08:00 Magnitud: 3.5 Profundidad: 14 km Latitud: -9.49 Longitud: -75.89 Intensidad: II-III Tingo María Referencia: 26 km al SE de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco https://t.co/qnpS78sqRG — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 4, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0713 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,03:57:19 Magnitud: 4.5 Profundidad: 39 km Latitud: -3.05 Longitud: -80.30 Intensidad: II-III Zarumilla Referencia: 50 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes https://t.co/sV6cP2LNkG — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 4, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0712 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,03:27:19 Magnitud: 3.5 Profundidad: 14 km Latitud: -9.84 Longitud: -75.54 Intensidad: II-III Codo del Pozuzo Referencia: 21 km al SO de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco https://t.co/yyGBVU8I3T — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 4, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0711 Fecha y Hora Local: 04/10/2026,03:14:10 Magnitud: 3.7 Profundidad: 34 km Latitud: -4.34 Longitud: -81.31 Intensidad: II-III Talara Referencia: 27 km al N de Talara, Talara - Piura https://t.co/VI311JldgO — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 4, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0710

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,18:05:53

Magnitud: 3.6

Profundidad: 111 km

Latitud: -11.77

Longitud: -76.60

Intensidad: III Ricardo Palma

Referencia: 18 km al N de Ricardo Palma, Huarochirí - Limahttps://t.co/FIcWJpsohQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0709

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,11:54:59

Magnitud: 3.3

Profundidad: 97 km

Latitud: -11.87

Longitud: -76.66

Intensidad: II Ricardo Palma

Referencia: 6 km al N de Ricardo Palma, Huarochirí - Limahttps://t.co/InfVhf39L1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0708

Fecha y Hora Local: 02/10/2026,10:27:09

Magnitud: 3.5

Profundidad: 20 km

Latitud: -4.31

Longitud: -77.93

Intensidad: II Santa María de Nieva

Referencia: 32 km al N de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/5CEusBv60N — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0707 Fecha y Hora Local: 02/10/2026,07:33:08 Magnitud: 4.0 Profundidad: 121 km Latitud: -10.53 Longitud: -73.90 Referencia: 27 km al NO de Atalaya, Atalaya - Ucayali https://t.co/WHc2JJ71yh — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0706 Fecha y Hora Local: 02/10/2026,05:13:19 Magnitud: 4.0 Profundidad: 56 km Latitud: -8.16 Longitud: -79.38 Intensidad: II-III Trujillo Referencia: 39 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad https://t.co/HdTAactuha — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 2, 2026

¿Qué artículos son indispensables para tu mochila de emergencias?

Conoce aquí qué artículos debe contener tu mochila de emergencia:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Importante recordar que deberás cambiar los productos cada cierto tiempo para asegurarte de que tengan la fecha de vencimiento dentro de lo estipulado. Por otro lado, se recuerda a los ciudadanos con mascotas, tener en cuenta sus necesidades y equipar los artículos necesarios en la mochila de emergencia.