El ministro de Salud, Luis Dyer, advirtió que las camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales del país están llegando al límite de su capacidad debido al incremento de casos de dengue, neumonía y otras enfermedades. Ante esta situación, informó que el sector trabaja en convenios con EsSalud, las Fuerzas Armadas y establecimientos privados para garantizar la atención de los pacientes.

“Sobre todo, el tema de las camas UCI, que hoy están casi colapsando a nivel nacional. Estamos yendo a un límite y lo que estamos trabajando es un convenio con EsSalud y también las Fuerzas Armadas para el tema de las camas UCI y también con el sector privado ”, declaró a la prensa.

El incremento de pacientes con dengue, neumonía y otras enfermedades ha elevado la demanda de camas UCI en los establecimientos de salud del país, informó el titular del Minsa. (Foto: Andina)

El titular del Minsa precisó que la situación no responde únicamente al aumento de casos de dengue, sino también a la demanda de atención por neumonía y otras enfermedades. Asimismo, indicó que la capacidad hospitalaria en Lima también está siendo reforzada.

Hospitales de Lima apoyan a regiones del norte

Dyer anunció que 14 hospitales de Lima Metropolitana brindan respaldo a establecimientos de salud de las regiones del norte, desde Tumbes hasta Áncash. Para esta labor se cuenta con 70 infectólogos y 350 médicos internistas, además de líneas de comunicación directa y servicios de telemedicina disponibles las 24 horas.

El ministro también informó que se están reforzando las brigadas de salud, las jornadas de fumigación en coordinación con los gobiernos regionales y el monitoreo de los distritos donde se registra un incremento de casos de dengue.

Las camas de cuidados intensivos registran una alta demanda a nivel nacional. El Minsa anunció coordinaciones con EsSalud, las Fuerzas Armadas y el sector privado para ampliar la capacidad de atención. (Foto: Andina)

Respecto a la campaña de inmunización, señaló que el primer lote de 455.000 vacunas ya fue adquirido y que un segundo envío de un millón 100.000 dosis está llegando al país. La vacunación está dirigida, por el momento, a personas de entre 10 y 20 años, grupo priorizado por el Ministerio de Salud.

El titular del sector también pidió a la población permitir el ingreso de los brigadistas a sus viviendas para recibir orientación sobre las medidas de prevención. Según indicó, el 80% de los contagios de dengue ocurre dentro de los hogares.

Ministro de Salud visitó hospitales de Ica

Las declaraciones de Dyer se realizaron durante una visita de trabajo a la región Ica, donde recorrió el hospital San Juan de Dios de Pisco y otros establecimientos de salud. También acudió al Hospital Regional de Ica para conocer la situación de estos centros médicos.

Durante su visita, el ministro se reunió con el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, y su equipo de trabajo para coordinar acciones orientadas al fortalecimiento de los servicios de salud en dicha jurisdicción.

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