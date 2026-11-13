La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el ministro de Salud, Luis Dyer, y los integrantes de su comitiva, luego de que sufrieran un accidente de tránsito la mañana de este viernes en la región Amazonas. Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), algunos de los ocupantes presentaron lesiones leves y todos se encuentran fuera de peligro.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fujimori indicó que se comunicó para conocer el estado de salud de los afectados.

“ Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas . Me he comunicado para conocer su estado de salud y, afortunadamente, todos están fuera de peligro. Sigo pendiente de su recuperación y les deseo una pronta mejoría”, escribió.

Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas. Me he comunicado para conocer su estado de salud y, afortunadamente, todos están fuera de peligro. Sigo pendiente de su recuperación y les deseo una pronta mejoría. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 13, 2026

Previamente, el Minsa informó que el accidente ocurrió alrededor de las 9 a.m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz, mientras la comitiva oficial participaba en una jornada de supervisión.

El sector precisó que el incidente ocasionó daños materiales y lesiones leves en algunos integrantes del equipo. Asimismo, señaló que todos los heridos recibieron atención médica en un hospital y se encuentran fuera de peligro.

🔴 #MinsaInforma https://t.co/9ffrjOEOg1 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 13, 2026

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Antes del accidente, Luis Dyer había inspeccionado, junto con su comitiva, algunos servicios de salud del Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande. Al término de la visita, el ministro encabezó una mesa de trabajo con los directivos del establecimiento.

Según informó el Minsa, la reunión tuvo como propósito adecuar y mejorar ambientes que actualmente se encuentran sin uso, a fin de optimizar la capacidad operativa del hospital.