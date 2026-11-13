Keiko Fujimori informa que ministro de Salud y comitiva están fuera de peligro tras accidente en Amazonas. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori informa que ministro de Salud y comitiva están fuera de peligro tras accidente en Amazonas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el ministro de Salud, Luis Dyer, y los integrantes de su comitiva, luego de que sufrieran un accidente de tránsito la mañana de este viernes en la región Amazonas. Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), algunos de los ocupantes presentaron lesiones leves y todos se encuentran fuera de peligro.

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