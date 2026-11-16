La presidenta Keiko Fujimori se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, este martes 17 de noviembre en la ciudad de Shenzhen, donde participará en la 33° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro bilateral está programado para las 4:30 p.m. (03:30 a.m. en Perú). Tendrá una duración de 25 minutos, de acuerdo con la agenda oficial que la Presidencia entregó al Congreso.

La reunión se realizará en el Kylin Villa Hotel, en la antesala de la cumbre de líderes de APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

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De acuerdo con el itinerario, la jefa del Estado arriba a Shenzhen este lunes.

La reunión con Xi Jinping se producirá en el contexto del 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y China, que se conmemoró el pasado 2 de noviembre. Por esa fecha, ambos mandatarios intercambiaron mensajes en los que expresaron su interés en fortalecer los vínculos bilaterales.

En su mensaje, Xi Jinping destacó que China y Perú son socios estratégicos integrales y señaló que las relaciones entre ambos países han registrado avances en distintos ámbitos, de acuerdo con información oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El mandatario chino también expresó su disposición a trabajar con Fujimori para profundizar la confianza política y ampliar la cooperación bilateral.

Uno de los antecedentes económicos más recientes de la relación entre Perú y China es la entrada en vigor del protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) el pasado 1 de noviembre.

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La reunión con Xi Jinping será el primero de una serie de encuentros bilaterales que la presidenta peruana tiene previstos durante su permanencia en Shenzhen.

Para el miércoles 18, Fujimori tiene programada una reunión con el presidente de Vietnam, To Lam, entre las 9:30 a.m. y las 10:00 a.m. (hora en Shenzhen) en el J.W. Marriot Hotel.

El jueves 19 se reunirá con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, en el Shenzhen International Communication Center. Y el viernes sostendrá encuentros con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike; y otras autoridades.