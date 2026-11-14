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Resumen

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Proyecto de amnistía para Castillo fue presentado por Juntos por el Perú. Foto : Alessandro Currarino / GEC
Proyecto de amnistía para Castillo fue presentado por Juntos por el Perú. Foto : Alessandro Currarino / GEC
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Por Erik Rivera

El proyecto de amnistía para el golpista Pedro Castillo que impulsa la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú), cercana del exjefe de Estado y actual presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, pierde a dos de sus primeros adherentes.

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