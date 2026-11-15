icono te lo cuento
00:0000:00
Por Fernando Vivas

El dilema es tremendo. Tan crucial es que Keiko vaya a la China que quiso partir este domingo 15, perdiéndose la despedida de León XIV mañana lunes. El gobierno asume el desplante y la oposición lo comprende en el fondo (izquierda y derecha votaron a favor del permiso de viaje). El reclamo popular, que no es geopolítico, le pide que esté presente. Pero nuestra política exterior entre las dos potencias está tan desbalanceada, que la oportunidad de equilibrarla con el viaje puntual para llegar a la cita con Xi Jinping del martes es estratégica.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?