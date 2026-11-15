Una fuente diplomática que conoce bien la relación con China, me contó que nuestra embajada bregó por cambiar la cita al 19 o 20 y dar tiempo de que Keiko despidiera a León XIV. Pero Xi dedicará esos espacios a sus homólogos asiáticos, que vienen de la Cumbre de ASEAN en Manila del 15 y 16 y llegan el 17. El 17 lo ha reservado, para los únicos 3 líderes latinoamericanos de APEC: Claudia Scheinbaum de México, José Antonio Kast de Chile y Keiko. Mi fuente me dice que hay mucho interés de los chinos en la cita peruana, pues el puerto de Chancay se ha convertido en un emblema de su proyección en la región.

El desequilibrio y cierto movimiento pendular de nuestras relaciones con Washington y Pekín, merecen un preámbulo completamente ajeno al dilema de fechas con León XIV. Mientras Washington despliega su ‘hard power’, una política dura y agresiva que nos conmina a ser parte de su bloque; China nos envuelve con su ‘soft power’, un paquete de políticas blandas, suavecitas como la ruta de la seda en cuya franja marítima estamos insertos hace rato. Ejemplo reciente: en octubre Pekín invitó a una delegación multipartidaria de alrededor de 20 congresistas, entre diputados y senadores. Fue un viaje caleta, sin difusión en la prensa, para que ninguno se sintiera comprometido.

Tan caleta fue la cosa, que quien presidió el grupo, la fujimorista Nilza Chacón, segunda vice presidenta del Senado, no figuró ni en trascendidos periodísticos.

Otro ejemplo, más tierno aún: Cosco Shipping, la empresa estatal china dueña de la mayoría de acciones del puerto de Chancay organizó el certamen ‘De Chancay a Shanghai’, en el que concursaron pequeños emprendedores que no habían exportado nunca. Ganaron 5 que ya viajaron a exhibir sus productos a China. Los spots son conmovedores como no lo es la ubicuidad de Bernie Navarro, el embajador de EE.UU. Casado con peruana, político, metomentodo, no tiene competencia china posible, cuyos diplomáticos son de perfil bajo. Cuando Bernie la emprendió en febrero pasado en X contra los supuestos privilegios regulatorios de Chancay no le salió a responder su homólogo chino en Lima, Song Yang; sino Zhu Jingyang, embajador chino en Colombia que tiene un peculiar perfil polémico en redes.

En aquella oportunidad, eso sí, la embajada china emitió un comunicado en el que replicaron a Navarro, sin mentarlo, afirmando que su relación con Perú “se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas. Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países”. El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, fue más directo en una conferencia de prensa en Pekín: “China expresa su firme oposición y fuerte insatisfacción con la flagrante fabricación de rumores por parte de Estados Unidos para difamar el puerto de Chancay”.

Todo esto ocurrió antes de que Keiko Fujimori arribara al poder y fichara de canciller político a Carlos Espá, el único candidato que había arremetido contra China y Chancay en la campaña de primera vuelta. Llegó a repetir en más de una oportunidad que ‘la mayor exportación no tradicional de China es la corrupción’. Desde allí vinieron varios gestos de amistad con Washington, incluyendo una visita del secretario de estado Marco Rubio a Perú durante la cual se anunció que ya éramos parte del Escudo de las Américas, pacto de mutua defensa y ataque contra organizaciones criminales convocado y tutelado por EE.UU.

Días antes, preparando la bienvenida a Rubio, se anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, en guerra con EE.UU.

Pero no podemos achacar la voluntad de estrechar relaciones con la administración Trump solo a Espá. Esto empezó antes que él y cuenta con la total anuencia de Keiko y Luis Galarreta. Como ya dije, ha habido un movimiento pendular en nuestras relaciones con las dos grandes potencias modulado por Torre Tagle. 2024, con Dina Boluarte, fue el año de esplendor de nuestra relación con Pekín, solo comparable al 2008 y al 2009 cuando Hu Jintao, predecesor de Xi, hizo una visita de estado previa a la XVI Cumbre de Apec en Lima, y al año siguiente se firmó el TLC con China. ¿Qué pasó en el 2024? Pues Dina viajó a China como preámbulo a la presencia de Xi Jin Ping en la 31 Cumbre de APEC también realizada en Lima. Xi llegó un día antes de la cumbre, el 14 de diciembre, para una visita de Estado en la que protagonizó, por vía remota desde Palacio de Gobierno, la inauguración del puerto de Chancay.

Dina Boluarte ya se encuentra en Estados Unidos, en lo que es su cuarto viaje al exterior desde que asumió la Presidencia de la República, en diciembre del 2022. (Foto: Presidencia)

En el 2025 cambió el péndulo aceleradamente hacia EE.UU. por una razón en especial. El 20 de enero Trump inauguró su segundo mandato y, previendo que tendría una agresiva política exterior, muy distinta a la moderación de los demócratas, el entonces canciller Elmer Schialer y su asesor Hugo de Zela, luego canciller durante del gobierno de José Jerí y parte del de José María Balcázar, concibieron una fórmula para afrontar públicamente el dilema: ‘China es nuestro principal socio comercial, y EE.UU. es nuestro socio estratégico y líder del bloque del que somos parte’. Algo así como ‘tú eres mi socio principal pero tú eres mi bro, mi sangre’. Fraseándolo de distintas formas diplomáticas, Schialer, De Zela (que renunció como forma de presión al ex presidente Balcázar para que no trabe la compra de los aviones F16 a EE.UU.), su sucesor Carlos Pareja y ahora un disciplinado y comedido Espá, han respondido así a todos los periodistas que les han preguntado ‘a quién queremos más’.

Cuestión de balanza

Cariños y sesgos aparte, la diferencia en las balanzas comerciales es abrumadora. Según cifras difundidas por ComexPerú para enero-agosto del 2026, con EE.UU. la balanza nos sigue resultando deficitaria. Le importamos en ese periodo por un valor de $9,520 millones y le exportamos $7,260. El déficit para nosotros es de $2,260 millones. Con China, en cambio, tenemos un gran superávit. Le importamos por $15,814 millones pero le exportamos por $28,261 millones. El saldo es de $12,447 a nuestro favor. Si pudiéramos cuantificar una balanza cultural, allí China sí pierde por goleada. Su capitalismo de estado y de partido único con restricciones a la libertad creativa, le ha impedido forjar industrias culturales de exportación como la que tiene su pequeña vecina Corea del Sur, para no hablar de EE.UU. Aquí estamos totalmente insertos en la circulación masiva de las industrias culturales estadounidenses.

Fin del preámbulo. Ni la balanza comercial ni la cultural van a cambiar en el corto o mediano plazo, y a ella se suman las ingentes inversiones chinas en minería, electricidad, construcción y demás. Pero la política exterior sí está desbalanceada a favor de EE.UU. y se volvió estratégico tener un gesto, otro movimiento pendular hacia China.

Perú no escogió la fecha del viaje, lo impuso la tradición de la APEC y se convirtió en la oportunidad dorada para tener un acercamiento presidencial. Además, este coincide con el relativo debilitamiento de Trump tras su derrota parlamentaria en las ‘midterms’.

Hay una extensión del viaje a Japón. Keiko tendrá una reunión con la primera ministra (máxima autoridad ejecutiva) Sanae Takaishi. Podemos presumir que allí Fujimori Higuchi espera otro tipo de cosecha: usar su ascendencia nikkei para fortalecer nuestras relaciones comerciales y el flujo de donaciones que hubo durante el gobierno de su padre. Aunque la balanza con Japón es relativamente pequeña comparada con la peruano china, nos resulta favorable. Según un estudio del Mincetur publicado en abril de este año, tenemos un superávit de $2,208 millones.

Carlos Espá dijo que la presidenta le había encargado que esté en la despedida de León XIV, representándola. Es decir, si Keiko viaja de todos modos hoy, el canciller no llegaría a la cita con Xi Jinping. No le daría la mano a quien fuera el ogro de sus invectivas geopolíticas en X, de las que ya abjuró diplomáticamente. Probablemente, el influyente canciller chino, Wang Yi, no comparecería en la cita si no está su contraparte peruana. Keiko no tiene un pasado controvertido respecto de China. Ya estuvo allí un par de veces, en el 2010 y el 2015, invitada como lideresa de Fuerza Popular por el Partido Comunista Chino. Su acercamiento a Trump lo puede compensar contando en Shenzhen que en el Perú se la conoce popularmente como ‘la China’.