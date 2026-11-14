Ya recuperado, se inhibió de un ida y vuelta cortito de Roma a Asís, para no poner en riesgo la visita apostólica de largo aliento y de menos a más intensidad: Uruguay, una nación institucionalmente firme y bastante secularizada; Argentina, un país que se quedó sin la visita de su papa oriundo y merecía sentirse resarcido; el Perú que alberga a su ‘querida diócesis de Chiclayo’, la primera idea que pronunció en español apenas lo eligieron y colocó a la ciudad en el mapa de la noticia mundial.

¿Por qué pudo vencer el pudor? Mi sana especulación es que quería ofrecer al mundo y al catolicismo el testimonio de cariño bueno, diversidad cultural, contrastes y brechas vitales, que así como pulieron su vocación, podrían inspirar a otros.

León XIV nos ha lanzado el tremendo reto de servir de ejemplo de país y de iglesia en construcción. Por eso, en sus discursos y en sus gestos; nos ha arrullado vocalizando el himno nacional, invocando el ceviche y el Tawantinsuyo, recitando la letra de “Mi Perú”, asumiendo que somos, también, su patria. Pero también ha rugido, a su serenísimo modo, palabras desarmantes como justicia, reparación, respeto a la dignidad humana y a las diferencias.

Pocas horas después de llegar a Lima, el papa León XIV brindó su primer discurso en una actividad en el Gran Teatro Nacional, que reunió a autoridades, políticos, diplomáticos y representantes de la sociedad civil. (Foto: Presidencia)

No solo León XIV tiene que demostrar que la valía pena volver al Perú; nos ha instado a ayudarlo en la demostración. El desafío es inmenso, ojalá el compromiso también lo sea: mostrar al mundo que tras su visita y en lo que dure su mandato, seremos mejores. Es un pedido a cada peruano, creyente o no creyente, y al Estado. Recuperó, en su discurso en el Gran Teatro Nacional una frase de su predecesor Francisco sobre la política: “es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”. Los congresistas estaban presentes, algo tiene que habérseles movido al oír eso. En un país en que buena parte de la derecha, del centro y de la izquierda, es católica; el desafió, además, obliga a pactar.

El papa León XIV saluda a feligreses durante un recorrido este miércoles, en Lima (Perú). Foto: EFE/ Aldair Mejía / ALDAIR MEJIA

León XIV está en el candelero porque nadie puede competirle en atracción mientras esté por aquí ¿Qué sentirá, qué emociones de todo calibre lo asaltarán bajo la alegría del recibimiento, la mortificación de sus atuendos, la fatiga de tanto trajín a los 71 años? Por ejemplo, cuando empezó a sonar el himno nacional, Keiko, que estaba a su lado, y la gran mayoría de los presentes se pusieron la mano al pecho. Él no lo hizo, aunque quizá pensó que sería un buen gesto justificado por su nacionalidad peruana. Pero se impuso la prudencia del ‘ciudadano del mundo’ y pastor que se debe prodigar a todos. Es el jefe del estado vaticano en visita formal y tenía que marcar una distancia protocolar. Al cabo de unos segundos, encontró el equilibrio perfecto entre la prudencia y su emoción: cuando el coro de niños cantaba, recordó la letra y vimos sus labios moverse, entonando algunas estrofas. Se hizo el silencio, el resto era música.

Contigo Perú

El papa León XIV visitó la iglesia de Las Nazarenas y estuvo frente a la imagen del Señor de los Milagros. (Foto: AN)

Lo que para Buenos Aires y Córdova fue devoción y alborozo; para Lima fue más de lo segundo y para Chiclayo es algo más parecido a una fiesta. Es una cuestión de identidad meter algo de tu folclor en medio del repertorio -perdónenme los fieles- monocorde de canciones religiosas. ¿Qué mejor muestra de cariño que abrazar a alguien con tu cultura que es, en parte, la suya? La música popular no puede ser reemplazada administrativamente por la liturgia. La ocasión, en plena Plaza de Armas, impuso al “Contigo Perú”, himno alternativo escrito por Augusto Polo Campos. León XIV también se sabía algunos versos y los entonó.

El candelero papal está en plena ebullición. Cierro esto sin haber visto otras imágenes, gestos, momentos dentro y fuera de programa, que figurarán en la antología del reencuentro. Pero hay mensajes que no son para el Perú, sino pronunciados en el Perú para el mundo, sobre la paz desarmada y desarmante, elaboración del propio Prevost en base a lo que dijeron otros papas y teólogos; sobre la dignidad de la persona como fin de la economía y de la inteligencia artificial; sobre los puentes para evitar la guerra. Hemos coproducido un papa humanista, con todo lo que ello implique. La ‘sinodalidad’, esa palabra feúca que significa que la iglesia y el pueblo caminan juntos, ya la practicaba desde su primer destino peruano en 1985 en Chulucanas. La está esgrimiendo desde aquí para la humanidad. Cuando vuelva mañana a su nueva casa, el Vaticano, seguiremos atentamente sus pasos. Y afrontaremos con mejor actitud lo que nos espere.

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