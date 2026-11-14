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Resumen

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Papa León XIV vuelve a su casa, el Perú, en una emotiva e histórica visita que concluirá el lunes 16 de noviembre. (Fotos EFE / Agencia Andina/ Composición El Comercio)
Papa León XIV vuelve a su casa, el Perú, en una emotiva e histórica visita que concluirá el lunes 16 de noviembre. (Fotos EFE / Agencia Andina/ Composición El Comercio)
Por Fernando Vivas

Venció el pudor de exhibirse al mundo reencontrándose con sus amigos. Esperó un año y medio de mandato y algunas visitas en Europa y África, para hacer el viaje que ansiaba hacer. El reencuentro casi se frustra por un tumor cancerígeno, que se lo extirparon junto a un lóbulo del pulmón.

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