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El Papa León XIV saluda a los fieles católicos antes de celebrar la misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP).
El Papa León XIV saluda a los fieles católicos antes de celebrar la misa en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP).
/ JUAN MABROMATA
Por Juan Pablo León Almenara

A las ocho de la noche del domingo, cuando buena parte de Buenos Aires todavía se preparaba para dormir, Edith Chávez Canchari ya había comenzado su espera. Llegó acompañada de otras cinco peruanas y se instaló en la fila para ingresar a la misa del papa León XIV. Venían de Lima, el Callao, Apurímac, Abancay y Chiclayo. Llevaban cerca de treinta años viviendo en Argentina, trabajando, construyendo sus vidas y esperando una oportunidad como esta.

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