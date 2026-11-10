A las ocho de la noche del domingo, cuando buena parte de Buenos Aires todavía se preparaba para dormir, Edith Chávez Canchari ya había comenzado su espera. Llegó acompañada de otras cinco peruanas y se instaló en la fila para ingresar a la misa del papa León XIV. Venían de Lima, el Callao, Apurímac, Abancay y Chiclayo. Llevaban cerca de treinta años viviendo en Argentina, trabajando, construyendo sus vidas y esperando una oportunidad como esta.

Edith Chávez Canchari

Las puertas se abrieron a la medianoche. La misa comenzaría recién a las once y media de la mañana del lunes. Más de quince horas de espera para ver al Papa. Una de las mujeres tenía incluso su propio emprendimiento. Todas compartían, sin embargo, una misma ilusión: encontrarse con el pontífice en una visita que ya había adquirido una dimensión histórica para Argentina y que también movilizaba a la comunidad peruana residente en el país.

La bandera rojiblanca que llevaban entre la multitud fue la pista que permitió a El Comercio encontrar esta historia. Al principio, las restricciones impedían a la prensa acercarse libremente a los asistentes. Pero aquella bandera terminó marcando el camino hacia seis mujeres que habían convertido una larga noche de espera en un reencuentro con su fe y sus raíces.

A esa hora, la avenida Av. Libertador ya era otra ciudad. Una ciudad dentro de Buenos Aires, extendida durante kilómetros, con familias, peregrinos y grupos llegados de distintos puntos de Argentina y de países vecinos. La multitud ocupaba alrededor de 23 cuadras, unos 2,3 kilómetros de personas que aguardaban el paso de León XV.

Fieles católicos asisten a una misa celebrada por el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

La cuenta crecía a medida que avanzaba la mañana. 2 horas antes de la celebración, se registraban unas 800.000 personas. Media hora antes, la cifra se acercaba al millón. Cuando comenzó la misa, los números que se manejaban situaban el ingreso en alrededor de 1,5 millones. Al terminar la jornada, los organizadores elevaron la convocatoria total a 2,5 millones de personas, incluyendo a quienes se congregaron a lo largo del recorrido del papamóvil. Fue la mayor concentración de su pontificado hasta ese momento.

El escenario estaba a la altura de la multitud. Se habían dispuesto centenares de carpas para facilitar la distribución de la Eucaristía, con ministros preparados para atender a los fieles. La logística era extraordinaria, pero la misa duró aproximadamente una hora y mantuvo su estructura habitual: lecturas, homilía, oración y comunión. Cambiaba la dimensión del escenario, pero el sentido de la celebración era el mismo.

León XIV habló de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe y recordó que esta no se hereda automáticamente: se cultiva en los gestos cotidianos, en la oración antes de dormir, en el perdón y en la escucha mutua. También pidió a los argentinos no resignarse ante quienes consideran superada a la familia cristiana. En su mensaje, la fe debía traducirse en una forma concreta de vivir, convivir y cuidar al otro.

Conmovía a cualquiera ver a millones de personas reunidas en torno a una misma celebración, separadas por sus historias, procedencias y circunstancias, pero conectadas por una expectativa común. Para Edith y sus compañeras, la espera había durado más de quince horas. Para otros, el recorrido había comenzado días antes. La fe, en Buenos Aires se podía medir en kilómetross.

Pero el segundo día completo del Papa en Argentina no se agotó en la misa multitudinaria. Antes de llegar al Monumento de los Españoles, León XIV había visitado el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, un hogar que acoge a personas con discapacidad y otras necesidades de apoyo.

Allí escuchó los testimonios de dos residentes, Marta y Norma. Una de ellas habló de su experiencia de vida y de discapacidad en un encuentro que puso rostro a uno de los mensajes más importantes de la jornada. El Papa les recordó que sus vidas no son una carga para la sociedad, sino una bendición. Y formuló una frase que trasciende las paredes de aquel hogar: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, sostuvo.

Esa frase era una interpelación a la sociedad argentina sobre sus barreras, sus servicios y la manera en que reconoce la dignidad de quienes necesitan apoyos específicos, igual que en nuestro país. En ese encuentro, la historia personal de una mujer con discapacidad dio al mensaje una dimensión humana que ninguna cifra multitudinaria puede sustituir.

La agenda continuó por la tarde con un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y la celebración de vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. Entre los temas que atravesaron el día estuvieron la solidaridad, la inclusión, la familia, el diálogo y la responsabilidad compartida.

La gira avanza ahora hacia Córdoba. Hoy León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. Por la noche regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, el mismo lugar que acaba de recibir a una multitud histórica.

El miércoles 11 viajará a Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Después partirá hacia Lima, donde comenzará la etapa peruana de su viaje apostólico.

Llama la atención que, medida que avanza la gira, las convocatorias parecen crecer. Uruguay dejó imágenes multitudinarias en Florida; Buenos Aires elevó la escala hasta los 2,5 millones de asistentes contabilizados durante la misa y el recorrido papal. Córdoba y Luján se preparan ahora para recibirlo antes de su llegada al Perú, el país donde ejerció durante años su ministerio pastoral.

Mientras tanto, las seis mujeres que esperaron desde la noche anterior ya forman parte de una historia mayor que la de su propia espera. Edith Chávez Canchari y sus compañeras llegaron desde distintos rincones del Perú y encontraron en Buenos Aires un punto de encuentro. En una ciudad que durante horas pareció no tener fin, una bandera peruana bastó para encontrar una historia.

Entre los millones que se congregaron para ver al Papa, cada persona tenía una razón particular para estar allí. León XIV habló de la familia, de la acogida y de la dignidad. Buenos Aires respondió con una multitud.

Ahora el viaje continúa hacia Córdoba, Luján y, finalmente, el Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Los demócratas encabezaron un tsunami político el martes 3 de noviembre en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia. (AFP)

SOBRE EL AUTOR