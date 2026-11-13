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Resumen

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Papa León XIV hizo una parada en Las Nazarenas durante su recorrido hacia la Plaza Mayor de Lima. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Papa León XIV hizo una parada en Las Nazarenas durante su recorrido hacia la Plaza Mayor de Lima. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Juan Pablo León Almenara

Hay sonrisas que se intentan contener, pero que terminan diciendo mucho más que un discurso. Desde que aterrizó en Lima, el papa León XIV parece llevar una de esas sonrissas dibujadas en el rostro. Una serena, casi discreta, pero que por momentos parece desbordarlo desde adentro. Este jueves tuvo varias razones para dejarla escapar. Una de ellas ocurrió en la Plaza Mayor, cuando miles de personas comenzaron a ovacionarlo después de escuchar una frase que resumía el sentido de su regreso: “Me hacen sentir en casa”.

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