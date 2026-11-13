Hay sonrisas que se intentan contener, pero que terminan diciendo mucho más que un discurso. Desde que aterrizó en Lima, el papa León XIV parece llevar una de esas sonrissas dibujadas en el rostro. Una serena, casi discreta, pero que por momentos parece desbordarlo desde adentro. Este jueves tuvo varias razones para dejarla escapar. Una de ellas ocurrió en la Plaza Mayor, cuando miles de personas comenzaron a ovacionarlo después de escuchar una frase que resumía el sentido de su regreso: “Me hacen sentir en casa”.

El papa León XIV culmina la celebración de la Hora Media y da inicio al encuentro «Desafíos y esperanzas del pueblo peruano», realizado en la Plaza Mayor de Lima. Ambas actividades religiosas son presididas por el sumo pontífice. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

“Gracias por estar aquí y acogerme con el corazón abierto, como su hermano y compañero de camino”, había dicho al comenzar su intervención. No era una fórmula protocolar. Era el reconocimiento de alguien que había vivido durante más de dos décadas en el Perú y que ahora volvía como sucesor de Pedro.

La mañana había comenzado en el Palacio Arzobispal, con una reunión con los obispos peruanos, y continuó con la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima. Pero el encuentro que concentraría buena parte de la emoción del día estaba a pocos metros: la Plaza Mayor, escenario de una conversación pública sobre los desafíos y las esperanzas del país.

Papa León XIV cumplió actividades en la plaza Mayor de Lima. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Miles de fieles se congregaron frente a la Catedral. No fue una ceremonia convencional. Hubo cuatro testimonios, cuatro historias y cuatro preguntas que llevaron hasta el Papa algunos de los problemas que atraviesan los hogares peruanos: la familia, la diversidad cultural, el mundo del trabajo y la situación de las mujeres.

Uno de los relatos más sensibles fue el de José Manuel de los Santos y Elena Ruiz, una pareja del Rímac que recordó la angustia de tener a uno de sus cuatro hijos más de quince días en cuidados intensivos por un problema cardíaco. También habló Yenny Sotomayor, presidenta de la olla común Puertas del Cielo, en Chorrillos, quien contó cómo ella y otras mujeres deben subir 307 escalones para llegar a sus viviendas, muchas veces sin servicios básicos, mientras mantienen su labor alimentando a niños y adultos mayores.

El mundo del emprendimiento estuvo representado por María Poma, comerciante del Mercado de Frutas de La Victoria, quien relató cómo consiguió salir adelante después de atravesar la pobreza, el abandono y la violencia familiar. También puso sobre la mesa una preocupación que golpea a miles de comerciantes: las extorsiones y la inseguridad.

Cientos de fieles se congregaron desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec

Papa León XIV hizo una parada en Las Nazarenas durante su recorrido hacia la Plaza Mayor de Lima. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

León XIV escuchó cada historia y respondió con mensajes que iban más allá de la compasión. A las familias que atraviesan dificultades les pidió: “¡No se rindan ante la dificultad!”. Sobre la violencia contra las mujeres fue todavía más directo: “¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!”.

Pero quizá una de sus reflexiones más importantes estuvo relacionada con la diversidad peruana. “Precisamente porque somos diferentes creamos común-unidad: comunidad”, expresó. Una frase que resumió buena parte de su mensaje: las diferencias culturales, regionales y sociales no deberían convertirse en motivos de división, sino en oportunidades para encontrarse.

Y entonces el discurso se volvió canción.

Al hablar de la riqueza geográfica y cultural del país, León XIV recordó y parafraseo los versos del vals criollo “Mi Perú”: “Ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!”. La referencia provocó una ovación. Después, la música terminó de convertir la plaza en una celebración. El Papa sonrió, acompañó el momento y recibió el cariño de una multitud que respondió con entusiasmo.

La tarde trasladó la emoción al Estadio Nacional. Más de 50.000 personas, dentro y fuera del recinto, participaron en la vigilia de oración con jóvenes y universitarios. Las entradas gratuitas habilitadas para ingresar al estadio se agotaron rápidamente, pero la convocatoria terminó desbordando sus alrededores.

Hubo música, luces, teatro, danza y tres testimonios que dieron rostro a las inquietudes de la juventud peruana: los de Joao Hernández, bailarín callejero; Emily Herrera, coordinadora de Pastoral Juvenil en Carabayllo; y sor Luzbinda Ramos, misionera ursulina.

El Papa escuchó sus historias y construyó su mensaje alrededor de una pregunta del Evangelio de san Juan: “¿Qué buscan?”. Les pidió no apresurarse a responder. “Piensen en aquello que más los entusiasma, en las personas que aman y en los sueños por los que estarían dispuestos a luchar”, les dijo.

Estadio Nacional durante la vigilia del Papa León XIV el jueves 12 de noviembre en Lima | (Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional.

El papa León XIV y la gran vigilia con los jóvenes en el Estadio Nacional.

También habló de quienes sufren en silencio, de los jóvenes que se sienten solos incluso estando acompañados y de quienes no encuentran palabras para rezar. Su consejo fue sencillo: “Cuando sufran, acudan a Jesús”. Y añadió una reflexión sobre la amistad que encontró especial eco entre los asistentes: “De nuestra amistad con Cristo nace también una amistad más verdadera con los demás, que busca sinceramente su bien, sabe perdonar y permanece fiel, especialmente en las dificultades”.

Antes de terminar, dejó una frase que pareció resumir el propósito de toda la vigilia: “Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida”. Luego invitó a los jóvenes a repetir una oración: “Jesús, en ti confío”.

La jornada terminó con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica. Pero el viaje no se detiene. Hoy León XIV viajará a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo entre 2015 y 2023 y donde construyó buena parte de su historia pastoral en el Perú. Su primera gran actividad será una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

La sonrisa que lo acompaña desde su llegada parece tener ahora un nuevo motivo. Chiclayo no será una escala más: será el reencuentro con la ciudad donde Robert Prevost construyó una parte esencial de su historia.