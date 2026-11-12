Fueron cuatro horas de vuelo y, curiosamente, el tiempo que necesitó un grupo de 83 periodistas de distintas nacionalidades para terminar de conocerse. Habían compartido seis días de coberturas, desplazamientos, aeropuertos, misas y encuentros en Uruguay y Argentina. Sin embargo, fue en el avión que trasladaba al papa León XIV hacia Lima donde finalmente comenzaron a sentirse como una pequeña comunidad. Había periodistas peruanos, argentinos, uruguayos y de otros países. Todos tenían algo en común: estaban a punto de acompañar al Papa en el regreso a una tierra que conoce profundamente.

El Comercio estaba allí. No era un vuelo cualquiera ni un traslado más dentro de la agenda apostólica. Había expectativa, conversaciones y hasta curiosidad entre los periodistas extranjeros sobre algo que, inevitablemente, aparecía en las charlas: qué tanto iba a comer el Papa durante su estadía en el Perú. La gastronomía peruana también comenzaba a entrar en la conversación internacional.

Antes de llegar a Lima, León XIV había tenido que despedirse de Argentina. Y no fue una despedida discreta. La última misa, celebrada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, reunió a más de dos millones de personas, según las autoridades locales. La Virgen de Luján, patrona de Argentina, fue el escenario de un adiós cargado de emoción. “¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”, expresó el pontífice.

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Pero si Argentina había sido una despedida multitudinaria, Lima preparaba una bienvenida de dimensiones propias.

El avión aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao, la base de la Fuerza Aérea del Perú ubicada en la avenida Faucett. Allí lo esperaban autoridades civiles, militares y religiosas, además de una delegación de niños que no ocultaba la emoción. Dos niños le entregaron flores y otros gritaban desde las barreras de seguridad. Incluso entre el personal militar que participaba en el recibimiento se percibían las ganas de registrar aquel momento con sus teléfonos. Había uniformes, protocolo y honores, pero también una espontaneidad difícil de contener.

La presidenta Keiko Fujimori recibió al pontífice y ambos sostuvieron una breve reunión privada en las instalaciones de la base. Después comenzó el desplazamiento hacia el centro de Lima.

Lo que esperaba en las calles era difícil de dimensionar desde un vehículo. El Comercio contabilizó aproximadamente once kilómetros de cola ininterrumpida de fieles, con presencia policial a lo largo del recorrido. La medición llegó hasta la zona de la avenida Salaverry con Pershing y Juan de Aliaga, en el límite de Jesús María y San Isidro. Once kilómetros de personas. No eran solamente grupos apostados frente a una iglesia o una plaza: eran familias, jóvenes, adultos mayores y niños que habían encontrado un espacio para esperar el paso del Papa.

La avenida Faucett, La Marina y Brasil se convirtieron en corredores de bienvenida. Había banderas peruanas, globos, pancartas y teléfonos levantados. En algunos puntos, la gente se organizaba para verlo desde las estaciones del Metropolitano y desde los espacios elevados de las vías. El transporte público, que normalmente mide la ciudad en estaciones y pasajeros, esta vez también ofrecía una ventana para contemplar el paso de un sumo pontífice.

El cambio de vehículo frente a la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, marcó otro momento importante. Allí León XIV pasó al Papamóvil para continuar hacia el Centro Histórico. El recorrido comprendió la avenida Brasil, la plaza Bolognesi, las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, hasta el jirón Conde de Superunda y la Plaza Mayor.

Pero hubo un detalle que convirtió aquel desplazamiento en una postal particularmente peruana. En lugar de limitarse a la habitual imagen de las motocicletas escoltando el vehículo pontificio, parte del recorrido tuvo como protagonistas a los caballos de paso peruanos. Los chalanes acompañaron al Papamóvil en un gesto que incorporó una de las expresiones más reconocibles de nuestra tradición ecuestre a la bienvenida oficial.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

El caballo de paso peruano, reconocido por su andar lateral y su particular elegancia, no es solamente un símbolo del campo y de la tradición criolla. Es también una expresión de identidad nacional. Verlo acompañando al Papa, en pleno corazón de Lima, fue otra manera de decirle que había regresado a un país que quería mostrarle lo suyo.

Y todavía faltaba uno de los momentos más emotivos.

En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, durante la ceremonia oficial de bienvenida, León XIV escuchó primero una presentación musical del Coro Nacional de Niños del Perú y de la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). La agrupación interpretó piezas preparadas especialmente para la ocasión. El Papa se mostró visiblemente emocionado, se acercó a los pequeños y los saludó con afecto. También dedicó atención a los integrantes de la banda, formada por jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

Después llegó el Himno Nacional. Y ocurrió algo que muchos peruanos esperaban, pero que no deja de sorprender: León XIV lo cantó. Lo hizo siguiendo las estrofas junto a la banda y los coros, con una familiaridad que evidenciaba que no estaba escuchando una canción ajena. Se le vio conmovido. Sus ojos parecían humedecerse mientras acompañaba la interpretación.

No era solamente una ceremonia protocolar. Era Robert Prevost, el hombre que vivió durante más de veinte años en el Perú, cantando el himno de un país que también es suyo. Había llegado como León XIV, pero buena parte de quienes lo esperaban, seguían reconociendo en él al sacerdote y obispo que conocieron antes de su elección como pontífice.

Tras los honores militares, la interpretación musical y el saludo a las autoridades, el Papa ingresó a Palacio junto a la presidenta Fujimori. Allí sostuvo el encuentro privado con la jefa de Estado y continuó con la agenda oficial. Más tarde se trasladó al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunció su primer discurso en suelo peruano.

La jornada terminaría en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde miles de personas también se congregaron en los exteriores para esperar su llegada. Era el cierre de un primer día que había comenzado con una despedida en Argentina y terminado con una bienvenida que desbordó las calles limeñas.

El Papa agradeció la acogida peruana y habló del significado de regresar a un país que forma parte de su propia historia. En su mensaje de llegada, el saludo que había recibido desde la torre de control ya había resumido el sentimiento de la jornada: “Bienvenido a casa”.

Ahora comienza una visita de seis días, hasta el 16 de noviembre, que incluirá Lima, Chiclayo, Pimentel, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Este jueves tendrá encuentros con los obispos, representantes de la Iglesia y la sociedad peruana, además de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Así comenzó el regreso de León XIV. El hombre que se fue del Perú como Robert Prevost y volvió convertido en el sucesor de Pedro.