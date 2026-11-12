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Resumen

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/ Hugo Pérez / El Comercio
Por Juan Pablo León Almenara

Fueron cuatro horas de vuelo y, curiosamente, el tiempo que necesitó un grupo de 83 periodistas de distintas nacionalidades para terminar de conocerse. Habían compartido seis días de coberturas, desplazamientos, aeropuertos, misas y encuentros en Uruguay y Argentina. Sin embargo, fue en el avión que trasladaba al papa León XIV hacia Lima donde finalmente comenzaron a sentirse como una pequeña comunidad. Había periodistas peruanos, argentinos, uruguayos y de otros países. Todos tenían algo en común: estaban a punto de acompañar al Papa en el regreso a una tierra que conoce profundamente.

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