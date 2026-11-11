La bandera peruana apareció cuando menos la esperábamos. En medio de cientos de miles de personas, cerca del altar y justo cuando el papa León XIV invitaba a los fieles a darse la paz, un grupo de monjas peruanas ocupaba la primera fila. Eran alrededor de ocho religiosas, procedentes de distintas regiones del Perú, que viven en Córdoba y pertenecen a una comunidad religiosa de la ciudad. El Comercio las encontró mientras recorría las barreras de seguridad que separaban al público del escenario.

Un grupo de monjas peruanas llegó a ver al Papa León XIV (Juan Pablo León)

Fue uno de esos encuentros que no necesitan demasiadas palabras. A miles de kilómetros de casa, las religiosas estaban allí para participar de una misa que convirtió a Córdoba en el centro de la visita papal a Argentina, y con un papa nacionalizado peruano. Parecía anticipar lo que se viene hoy: el Perú ya comienza a asomarse entre la multitud, antes de que León XIV emprenda el tramo final de su viaje sudamericano.

La explanada de la Escuela de Aviación Militar, un gigantesco predio vinculado a la formación de los aviadores militares argentinos, se había transformado en un gran espacio de peregrinación. Según la Santa Sede, unas 650.000 personas participaron en la misa. No alcanzó la dimensión de la celebración del lunes en Buenos Aires, pero Córdoba respondió con una multitud que pasó la noche esperando al pontífice y que lo recibió entre cantos, banderas y aplausos.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo, Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP). / JUAN MABROMATA

La logística era monumental. Y en medio de aquella explanada y de un despliegue de seguridad extraordinario, la celebración conservó su estructura habitual: lecturas, homilía, oración y Eucaristía. Una misa como tantas otras con la diferencia en la dimensión del altar, la extensión del predio y los cientos de miles de personas que compartían el mismo ritual.

León XIV dedicó su homilía a la santidad y “a la memoria de figuras religiosas que marcaron la historia argentina”. Recordó al santo Cura Brochero, el sacerdote que recorrió las sierras cordobesas para acercar los ejercicios espirituales a sus paisanos, y a Mama Antula, la religiosa que atravesó enormes distancias para mantener viva esa tradición.

Córdoba no era un lugar elegido al azar. La ciudad, vinculada desde sus orígenes a la historia de la Iglesia argentina, fue sede de la primera diócesis del país y conserva una fuerte tradición religiosa. Su historia también está ligada a la Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, y a la presencia de comunidades religiosas que contribuyeron a formar su identidad cultural.

El Papa recogió todo ese legado y lo convirtió en una invitación para el presente. “¡Vayan y sean santos!”, dijo a los fieles, antes de recordar que la fe debe expresarse en la vida cotidiana: en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Mientras la multitud escuchaba la homilía, la seguridad papal trabajaba desde otro escenario. Una de las primeras experiencias de El Comercio en Córdoba fue el acceso a una torre desde la que un equipo de francotiradores protegía al pontífice. Allí pudimos conocer parte de su procedimiento: mientras uno de los agentes observaba con binoculares los alrededores, incluidas otras posiciones elevadas desde las que pudiera surgir una amenaza, transmitía información mediante códigos a su compañero, preparado con un rifle de largo alcance.

El papa León XIV bendice a un niño que le entregan desde la multitud mientras viaja en el papamóvil, camino a una vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

La vigilancia no se limitaba al Papa. También comprendía las torres, los edificios y los puntos altos desde los que alguien pudiera intentar acercarse o disparar. Esta vigilancia adquirió una importancia especial después de que, el domingo, un hombre fuera detenido en Buenos Aires cuando intentaba vulnerar el perímetro de seguridad de la misa del Monumento de los Españoles con credenciales falsas. En su domicilio se encontraron un arma, municiones y equipos de comunicación.

Es decir, la multitud veía al Papa, pero desde las alturas, otros ojos vigilaban todo lo que ocurría alrededor. Eran dos caras de una misma visita.

Por la tarde, León XIV se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para encontrarse con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales. Allí se produjo uno de los momentos más conmovedores de la jornada, protagonizado por el padre Martín Carranza, un sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba que vive con múltiples discapacidades desde hace 11 años, después de sufrir una falta de oxígeno durante una intervención quirúrgica.

Carranza contó que tuvo que decidir cómo continuar viviendo su vocación. En lugar de encerrarse en la amargura, explicó, encontró apoyo en las personas que lo acompañaron y en su deseo de seguir sirviendo a la Iglesia. La tecnología también abrió una puerta: con ayuda de un aplicativo logró recrear digitalmente su voz anterior a la operación. Ahora puede volver a escuchar sus homilías y meditaciones con el timbre que tenía antes de perder la capacidad de hablar como lo hacía.

León XIV se levantó para abrazarlo. Después, en su discurso, recordó que ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagar la vocación y alentó a encontrar nuevas formas de evangelizar, también mediante la tecnología.

La escena resumió una de las lecciones principales que dejó en Córdoba: la fe no se mide solo por la cantidad de personas reunidas en una explanada, sino también por la capacidad de acompañar a quien atraviesa una dificultad. El mensaje del Papa pasó de ser escuchado por 650.000 fieles a un sacerdote que busca seguir cumpliendo su misión con los medios que tiene a su alcance.

La jornada no terminó allí. De regreso en Buenos Aires, León XIV participó por la noche en una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, el mismo lugar que el día anterior había acogido la misa multitudinaria. El encuentro cerró una jornada que había comenzado temprano con el vuelo a Córdoba y que volvió a combinar desplazamientos, celebraciones y contactos con la comunidad católica.

Ahora el viaje entra en su tramo decisivo. Hoy, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios marianos de Argentina. Después partirá hacia Lima, donde comenzará la etapa peruana de su viaje apostólico.

Aterrizará a las 5:30 p. m en nuestra capital. La primera parada será el Palacio de Gobierno, para la ceremonia de bienvenida y el encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Después, ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Gran Teatro Nacional, pronunciará su primer discurso en el país que lo acogió durante décadas como misionero y obispo.

El viaje que comenzó en Roma y ha ido sumando multitudes en cada etapa llega a su final en el Perú, que no es solo otro destino, sino una casa a la que vuelve.

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