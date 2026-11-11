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Resumen

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Un grupo de monjas peruanas llegó a ver al Papa León XIV (Juan Pablo León)
Un grupo de monjas peruanas llegó a ver al Papa León XIV (Juan Pablo León)
Por Juan Pablo León Almenara

La bandera peruana apareció cuando menos la esperábamos. En medio de cientos de miles de personas, cerca del altar y justo cuando el papa León XIV invitaba a los fieles a darse la paz, un grupo de monjas peruanas ocupaba la primera fila. Eran alrededor de ocho religiosas, procedentes de distintas regiones del Perú, que viven en Córdoba y pertenecen a una comunidad religiosa de la ciudad. El Comercio las encontró mientras recorría las barreras de seguridad que separaban al público del escenario.

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