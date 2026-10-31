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Resumen

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Jorge Nieto, líder del Partido de Bueno Gobierno (PBG), se lanzó como una promesa de centro, pero algunas decisiones, sus abstenciones y una primera deserción, lo han descentrado. (Foto y composición: El Comercio)
Jorge Nieto, líder del Partido de Bueno Gobierno (PBG), se lanzó como una promesa de centro, pero algunas decisiones, sus abstenciones y una primera deserción, lo han descentrado. (Foto y composición: El Comercio)
Por Fernando Vivas

No solo el senador Jorge Gavidia está en el candelero por ser el primer desertor de la nueva bicameralidad; sino su tocayo y líder Jorge Nieto. Que Gavidia haya votado a favor de las 27 facultades, cuando la consigna de la bancada era votar en abstención, no es gran escándalo para un partido nuevo. El escándalo es no poder lavar los trapitos sucios y las discrepancias entre correligionarios con una fórmula mágica: la libertad de conciencia. O con cualquier otra fórmula que los mantenga enteros.

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